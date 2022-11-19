خِتم التعليم | أين هؤلاء الطلاب من اشتراك المترو؟ سؤال برلماني طارئ

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال للمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب لإحالته لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان بشأن ورود شكاوى من طلبة ثانوي تمريض بعدم السماح لهم باستخراج اشتراك مخفض لمترو الأنفاق، وحينما تقدموا بشكوى على المنصة الإلكترونية جاءهم الرد بأن استخراج إشتراك الطلبة يستوجب ختم وزارة التربية والتعليم على استمارة طلب الاشتراك.

وأوضحت النائبة فى بيان صحفى لها أنهم لا يتبعون وزارة التربية والتعليم ولم يتمكنوا من الحصول على ختم الوزارة وان تبعيتهم لوزارة الصحة.

وأضافت : و بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان يعاني عدد كبير من الطلبة الذين هم فى حاجة ماسة للحصول على الدعم كحق لهم كونهم طلبة وغير قادرين على تحمل دفع قيمة التذاكر خاصة في ظل الظروف الاقتصادية وغلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواصلات.

وتساءلت النائبة لماذا لم تقدم وزارة الصحة والسكان على مخاطبة وزارة النقل والمواصلات والتنسيق معها لكى يتم إستصدار قرار يسمح لهؤلاء الطلبة باستخراج إشتراكات لمترو الأنفاق على غرار وزارة التربية والتعليم ؟ ولماذا لم تصدر وزارة النقل والمواصلات تعليمات لإدارة الإشتراكات باستثناء طلبة تمريض من ضرورة حصولهم على ختم وزارة التعليم كونهم غير تابعين لها بدلا من تركهم هكذا فى حيرة بين وزارتى التعليم والتعليم الفني ووزارة الصحة والسكان ؟ وهل هناك ما يمنع من إصدار قرار يسمح لهم باستخراج إشتراكات مخفضة للطلبة مثلهم مثل طلبة التربية والتعليم ؟

وطلبت النائبة بالرد على الأسئلة كتابة.

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