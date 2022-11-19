بدافع عن بلدي..أحمد موسى: مصر تقوم بإنشاء بنية تحتية لـ100 سنة مقبلة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تقوم بإنشاء بنية تحتية لـ 100 سنة مقبلة، مضيفا:" الدولة تقدم للشعب ما يستحقه من تطوير وتنمية".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر تنفذ مشروعات تنموية في كافة ربوع الوطن".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" أعداء مصر لا يرغبون في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى على أرض مصر ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" اللجان الإلكترونية تتجاهل ما أنفقته قطر لاستضافة كأس العالم وتركز مع مصر فقط ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" أعداء مصر من الخونة والمتآمرين يهاجمون اي تنمية مستدامة في مصر، ولا يحبون أي تطوير في مصر “، مضيفا:” أنا مصري وأدافع عن بلدي وأقدم صورة بلدي الجميلة ".