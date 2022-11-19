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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

ناس شافوها في المندرة | سيدة تستغيث للبحث عن ابنتها المفقودة

الطفلة المفقودة
الطفلة المفقودة

أرسلت القارئة فاطمة السيد شكواها لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن ابنتها المفقودة.

وقالت في شكواها ابنتي  طفلة عمرها ثلاث سنوات ونصف متغيبة منذ ستة اشهر، اسمها جويرية حمدى فيه ناس شافوها فى حى المندرة بالإسكندرية بالقرب من كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الازهر، الرجاء من يجدها يتصل على الارقام التالية 0482279229/01000437761/01060764941.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

 

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IMG-20221119-WA0032

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