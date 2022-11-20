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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عصابة النصب والإحتيال على كبار السن بالزيتون

حبس
حبس

قررت نيابة الزيتون الجزئية، حبس تشكيل عصابي ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى النصب والإحتيال على كبار السن من خلال زعم مساعدتهم في سحب أموالهم من الفيزا كارت والاستيلاء على أموالهم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإحتيال على كبار السن من خلال زعم مساعدتهم في سحب اموالهم من الفيزا كارت والاستيلاء علي اموالهم.

كانت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الزيتون لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم، قد لاحظت أثناء مرورها وجود تجمع للأهالى وتم التقابل مع إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة القسم ، وبسؤالها قررت أنها حال توقفها أمام ماكينة الصرف الآلى الكائنة بالمنطقة محل البلاغ إدعى شخصان مساعدتها فى صرف المعاش وأثناء ذلك قاما بمغافلتها وتبديل "الفيزا كارد" الخاصة بها بأخرى غير صالحة وعقب ذلك اكتشفت سرقة مبلغ مالى فاستغاثت بالأهالى.

ونجح رجال الأمن في ضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهما عاطلين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزتهما مبلغ مالى و عدد 2 "فيزا كارد".

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعـة، وأضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابيًا تخصص فى التحايل على كبار السن ومغافلتهم والإستيلاء على "الفيزا كارد" الخاصة بهم وسحب أرصدتهم ، وأن المبلغ المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة السرقة وباقى المبلغ و"الفيزا كارد" من متحصلات واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب ، وأمكن التوصل إلى المجنى عليها الأخرى وتبين أنها ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم .

وبإستدعائها  تعرفت على المتهمين واتهمتهما بارتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس تشكيل عصابي حبس تشكيل عصابى النصب والاحتيال الفيزا كارت

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