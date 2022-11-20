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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جويل مردينيان تسحر العيون بفستان مكشوف

جويل مردينيان
جويل مردينيان

اعتادت الإعلامية وخبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان على مشاركة جمهورها أحدث إطلالتها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت جويل بإطلالة جذابة وارتدت فستان قصير ومنقوش أبرز قوامها الممشوق، أما من الناحية الجمالية اختارت الألوان الترابية الملائمة للون بشرتها ، كما اختارت تسريحة بسيطة لخصلات شعرها الذهبي وهو ما أضاف النعومة على إطلالتها.


وتحرص جويل مردينيان، على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.


وجويل مردينيان مذيعة لبنانية تقدم برنامج «جويل»على قناة «إم بي سي»، وكانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج، ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي.

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إطلالة جذابة فستان قصير فستان مكشوف خبيرة التجميل جويل مردينيان فستان قصير ومنقوش

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