جويل مردينيان تسحر العيون بفستان مكشوف

اعتادت الإعلامية وخبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان على مشاركة جمهورها أحدث إطلالتها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت جويل بإطلالة جذابة وارتدت فستان قصير ومنقوش أبرز قوامها الممشوق، أما من الناحية الجمالية اختارت الألوان الترابية الملائمة للون بشرتها ، كما اختارت تسريحة بسيطة لخصلات شعرها الذهبي وهو ما أضاف النعومة على إطلالتها.



وتحرص جويل مردينيان، على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.



وجويل مردينيان مذيعة لبنانية تقدم برنامج «جويل»على قناة «إم بي سي»، وكانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج، ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي.