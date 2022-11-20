وزير البيئة السابق: الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة هي رأس الحاربة في مواجهة التغيرات المناخية

قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق؛ إن مؤتمر قمة المناخ يتم إعداده منذ نهاية المؤتمر السابق لأن في نهاية مؤتمر جلاسكو تم تسليم مصر؛ مضيفا أن الخارجيه البريطانية واجهت مشاكل كبيره فيها متابعة القرارات التي تم إتخاذها بشأن التغيرات المناخية في مؤتمر جلاسكو.

أضاف خالد فهمي خلال لقائه في برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار الفضائية مع الإعلامي محمد الباز؛ أن مصر قامت بتنظيم المؤتمر بشكل جيد لكنها ليس من مسؤوليتها عن إتفاق الأطراف أو إختلاهم.

أوضح وزير البيئة السابق؛ أن شعار مصر للمؤتمر هذا العام أن من الوعود إلى التنفيذ؛ مشيرا إلى أن مصر قامت بعقد إتفاق مع القطاع الخاص وقامت بالتنفيذ قبل إصدار القرارات وتفعيل الحفاظ على البيئة من خلال الإستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقه المتجددة لأنها هي رأس الحاربة في مواجهة التغيرات المناخية وخفض الإنبعاثات كما أن مصر لها الحق في طلب المساعدة لكنها لم تطلب.