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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 أطفال أشقاء بتسمم غذائي في سوهاج.. تفاصيل

صدى البلد

أصيب أربعة أطفال أشقاء، جميعهم في سنوات مختلفة من العقد الأول من العُمر، بتسمم غذائي؛ إثر تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة، بمنزل أسرتهم دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول كل من:" الطفل كرولس ا ن ت- 8 سنوات، ومروله ا ن ت- 6 سنوات، الطفل كرياكوس ا ن ت- 5 سنوات، والطفلة برسينا ا ن ت- 3 سنوات"، ويقيمون دائرة المركز، يعانوا من حالة إعياء وقئ، إدعاء تناول طعام فاسد، تم حجز المُصابين بالمستشفى.

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وبسؤال والدهم المدعو (إبراهيم ن ت- 38 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، قرر حدوث إصابتهم المنوه عنها عقب تناولهم وجبه طعام منزلي، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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