ولي العهد السعودي يصل قطر لحضور افتتاح كأس العالم

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، إلى قطر، تلبية لدعوة الشيخ تميم بن حمد أمير قطر، لحضور افتتاح كأس العالم فيفا 2022.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، صحب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته لقطر، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية.

وصحب ولي العهد السعودي كذلك، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ومستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان.

وتنطلق اليوم الأحد، فعاليات كأس العالم قطر فيفا 2022، بالمباراة الافتتاحية للبطولة بين قطر البلد المستضيف والإكوادور في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.