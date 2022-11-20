أعمال حفر للتنقيب عن الآثار تنتهي بمصرع عامل بسوهاج

لقي عامل في بداية الأربعينات من العُمر، مصرعه؛ إثر إنهيار حفرة عليه، أثناء حفره وتنقيبه عن الآثار بمنزله دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود إشارة من إدارة النجدة مفادها ورود بلاغًا عبر خط النجدة من الأهالي دائرة المركز، بإنهيار حفرة على أحد الأشخاص بمنزله.

وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء حفر المدعو (عبد الله م ع ح- 42 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، بالحفر والتنقيب؛ بحثًا عن الآثار بمنزله، إنهارت عليه الحفرة؛ ما نتج عنه وفاته، وبسؤال زوجته المدعوة (سهام ح ا م-41 سنة- ربة منزل- وتقيم بذات الناحية)، قرر بمضمون ما تقدم، ونفت الشبهة الجنائية.

تمكنت قوات وحدة الإنقاذ البري من إستخراج جثة المذكور، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.