مصرع طبيب أسفل عجلات قطار في سوهاج

لقي طبيب في نهاية العقد الرابع من العُمر، مصرعه، أسفل عجلات قطار "الإسكندرية- الأقصر"، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، بمزلقان ميدان العارف دائرة قسم شرطة أول سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود محضرًا من قسم النقل والمواصلات بسوهاج، يتضمن اصطدام قطار "الإسكندرية- الأقصر"، بأحد المارة بمزلقان ميدان العارف دائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تبين مصرع المدعو (يوسف. ن. ح- ٣٦ سنة- طبيب- ويقيم بطهطا)، أسفل عجلات قطار "الإسكندرية- الأقصر"، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مُخصص لعبور المشاة بمزلقان ميدان العارف دائرة القسم.

وبسؤال زوج شقيقته المدعو (عصمت. ك- ٥٤ سنة- موظف- ويقيم دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج)، قرر بمضمون ما تقدم.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي صرحت بدفن الجثة.