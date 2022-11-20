عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طبيب أسفل عجلات قطار في سوهاج

الطبيب المتوفي
الطبيب المتوفي

لقي طبيب في نهاية العقد الرابع من العُمر، مصرعه، أسفل عجلات قطار "الإسكندرية- الأقصر"، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، بمزلقان ميدان العارف دائرة قسم شرطة أول سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود محضرًا من قسم النقل والمواصلات بسوهاج، يتضمن اصطدام قطار "الإسكندرية- الأقصر"، بأحد المارة بمزلقان ميدان العارف دائرة القسم.

أعمال حفر للتنقيب عن الآثار تنتهي بمصرع عامل بسوهاج

خفت تفضحنى .. المتهم بقتل سيدة سوهاج يعترف بتفاصيل الجريمة

وبالإنتقال والفحص تبين مصرع المدعو (يوسف. ن. ح- ٣٦ سنة- طبيب- ويقيم بطهطا)، أسفل عجلات قطار "الإسكندرية- الأقصر"، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مُخصص لعبور المشاة بمزلقان ميدان العارف دائرة القسم.

وبسؤال زوج شقيقته المدعو (عصمت. ك- ٥٤ سنة- موظف- ويقيم دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج)، قرر بمضمون ما تقدم.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي صرحت بدفن الجثة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج السكة الحديد الأقصر قطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فنانون يردون على مدير القاهرة السينمائي بعد تصريحاته عن "صلاة الجمعة على رد كاربت"

للمطلقات والأرامل .. مساعدات نقدية من بنك ناصر وهذه الشروط

أجرأ قرار في تاريخ المونديال.. فرمان قطري إجباري يفاجئ منتخبات كأس العالم

منع النشر.. قرار عاجل من وزير التعليم بعد تسريب خطاب رسمي بـ "العامية"

1500 جنيه شهريا وتورث.. خطوات وأسباب الحصول على المعاش الاستثنائي

التعليم توضح حقيقة صرف وجبات للمعلمين في المدارس ابتداء من التيرم الثاني

مشهد مروع..حريق ضخم في الأردن إثر انفجار مستودع بنزين| فيديو

إجراء حاسم من التعليم في جميع مدارس الجمهورية بسبب مشروبات +18 |فيديو

موضوعات متعلقة

إصابة 4 أطفال أشقاء بتسمم غذائي في سوهاج.. تفاصيل

ترشيحاتنا

صورة ميسي ورونالدو.. هل يروج نجما الكرة العالمية لشركة أم لمونديال قطر

من عمر يوم حتى سنة.. حقيقة ارتفاع سعر لبن شهير للأطفال بنوعيه

علي جمعة: أسماء الله الحسنى 240 اسما.. وهذا معنى من أحصاها دخل الجنة

8 مهام لمجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار.. اعرفها

سعر عيار 18 في محلات الصاغة اليوم 20-11-2022

لم أستسلم.. تعليق مؤثر من كريم بنزيما بعد غيابه عن كأس العالم 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفصالهما.. خطيبة تامر عاشور تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بعد تعرضها للتنمر بسبب فستان فرحها..البلوجر نادية تكتفى بالرد بهذه الصور

بفستان يشبه الأميرات.. إلهام شاهين تستعرض جمالها فى أحدث ظهور

طبيب يفجر مفاجأة عن تناول الشاى باللبن على الريق| كوارث صحية

فيديو

البرلمان الباكستاني يقر قانونا جديدا لمكافحة الاغتصاب.. تعرف عليه | فيديو جراف

تصرخ وتطلب الطعام.. الداخلية تكشف حقيقة حبس سيدة بشقة مهجورة في الإسكندرية

هل تختفي الإسكندرية بسبب التغيرات المناخية؟.. تغطية خاصة

قرار هام بشأن امتحانات الثانوية العامة.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب : تكريم واهتمام ورعاية أسر الشهداء

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ