أوكرانيا: لم نتلق أي طلب رسمي من روسيا بشأن المفاوضات

جددت الرئاسة الأوكرانية اليوم الأحد، موقفها بشأن الدخول في مفاوضات أو محادثات مع الجانب الروسي من أجل إنهاء الحرب.

وقالت الرئاسة الأوكرانية حسب ما نقلته وسائل الإعلام، إنه لا محادثات مع روسيا قبل أن تسحب قواتها من الأراضي الأوكرانية المحتلة.

وأضافت أن "أي محادثات غير مبنية على سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليا لن تكون مقبولة".

وتابعت أوكرانيا أنها لم تتلق أي طلب رسمي من قبل الجانب الروسي بشأن إجراء مفاوضات.

وأكدت أوكرانيا أن "السلام ممكن فقط بعد استعادة أراضينا وفقا لحدود عام 1991".