أهم الأخبار.. فيديو صادم لـ حاث سيارة فى بورسعيد.. سيدة تتخلص من ابنتها وتهرب.. مفاجأة في افتتاح المونديال

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في أهم الأخبار.

نتيجة السرعة الزائدة .. فيديو صادم لـ حاث سيارة و انقلابها فى بورسعيد | شاهد



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