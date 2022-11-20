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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة|شركتان تدخلان لدفع غرامه كهربا للزمالك.. بديل كريم بنزيما.. افتتاح كأس العالم بتلاوة القرآن الكريم

اخبار الرياضة
اخبار الرياضة

نشر موقع صدي البلد الاخباري العديد من الاخبار والمتابعات الهامة خلال الساعات الاولي من صباح اليوم الاحد حيث تنطلق اليوم اولي مواجهات بطولة كأس العالم قطر 2022 .

وجاءت أهم الأخبار كالتالي : 

بتلاوة قرآنية.. أحمد موسى يكشف مفاجأة قطر في افتتاح كأس العالم

أعلن الإعلامي أحمد موسى، أنه سيتم افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم المقررة الأحد بتلاوة قرآنية.

 

تعرف على بديل كريم بنزيما بمنتخب فرنسا

أعلن منتخب فرنسا بشكل رسمي غياب كريم بنزيما عن الفريق خلال منافسات كأس العالم بعد تعرضة لإصابة في الفخد .

 

تشكيل قطر والاكوادور المتوقع لإفتتاح كأس العالم2022

تقام اليوم أولى مباريات كأس العالم 2022 بين قطر المستضيفة ومنافسه الإكوادور على ملعب البيت .

 

كأس العالم.. موعد المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور وتردد القنوات الناقلة

تقام اليوم أولى مباريات كأس العالم 2022 بين قطر المستضيفة ومنافسه الإكوادور على ملعب البيت .

 

أول تقليعات كأس العالم.. ناقة روحية تختار الإكوادور للفوز على قطر

أجرت صحيفة ذا صن البريطانية توقعها للفائز ببطولة كأس العالم 2022 والتي تستضيفها قطر .

 

مدرب بلجيكا يختار أفضل لاعب في منتخب مصر

أبدى جورج ليكنز، مدرب بلجيكا السابق، إعجابه بمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخبنا القومي معلقا من الذي لا يحب صلاح ! .

 

محمد فاروق: بنك وشركة محمول لتمويل غرامة كهربا للزمالك

كشف الإعلامي محمد فاروق عن تفاصيل جديدة في أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي بشأن الغرامة المستحقة لنادي الزمالك .

 

موقف الزمالك من التعاقد مع أحمد فتحي

كشف الإعلامي محمد فاروق عن موقف نادي الزمالك من التعاقد مع أحمد فتحي ظهير أيمن نادي بيراميدز.

 

كولر يتخذ قرارا جديدا بشأن بيرسي تاو

أكد الإعلامي محمد فاروق أن  السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي استقر على قرار جديد بشأن الجنوب إفريقي بيرسي تاو جناح الفريق قبل حلول فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير المقبل.

 

سبب فشل الزمالك في قيد لاعبه الأجنبي

أعلن مجدي أبوفريخه، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، توقيع عقوبات مالية على فريقي الأهلي والزمالك، بسبب الأحداث التي شهدتها المباراة التي جمعت بينهما بدوري المرتبط.
 

كأس العالم منتخب فرنسا قطر كريم بنزيما كهربا

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