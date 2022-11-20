القوى العاملة بالمنوفية توفر 44 فرصة عمل بشركتين برواتب مجزية

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، قبول طلبات راغبى العمل على 44 فرصة عمل فى شركتين وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة لبعض المهن.

وأشار الدكتور مهندس سعد عبدالحميد عبدالرحيم وكيل الوزارة مدير المديرية ، إلى أن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام فى الحد من مشكلة البطالة، موضحًا أن الفرص المطلوبة بشركة بيل كلر لدباغة الجلود بالمنطقة الصناعية بقويسنا، تتمثل في 3 مهندس ميكانيكا انتاج ، و 2 مهندس ميكانيكا باور، ومهندس it، و4 كيميائي بكالوريوس علوم، ومحاسب بكالوريوس تجارة، و4 أخصائيين سلامة وصيانة مهنية بكالوريوس هندسة أو علوم أو زراعة، و4 فنيين سلامة وصيانة مهنية دبلوم صنايع أو زراعة، و 3 فنيين تمريض - معهد تمريض - ذكور، و10 عمال إنتاج مؤهل متوسط، و3 فنيين تشغيل مؤهل متوسط، وسائق كلارك مؤهل لايقل عن متوسط، وسائق جرار لايقل عن مؤهل متوسط.

وقال مدير المديرية إن هناك فرص عمل أخرى في شركة اتكو فارما للادوية تتمثل في 3 أخصائي تأكيد جودة بكالوريوس صيدلة أو علوم، وأمين مخزن بكالوريوس على الاقل، واثنين مندوب مبيعات بكالوريوس طب بيطرى، ورئيس قسم المشتريات المحلية بكالوريوس علوم أو تجارة.

وأكد مدير المديرية أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، مشيراً إلى أنه يتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزارة القوى العاملة أولا بأول، وعرض استمارة (1) تأمينات علي الوزارة شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.

وأكد مدير المديرية أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، مشيراً إلى أنه يتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزارة القوى العاملة أولا بأول، وعرض استمارة (1) تأمينات علي الوزارة شهريا بفرص العمل التى تم تعيينها.

وأوضح أن الطلبات تقدم حتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، ما عدا يومى الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بمديرية القوى العاملة بشبين الكوم، البر الشرقي، عمارة غاز مصر، الدور الثاني.

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