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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان يتابع أعمال التطوير في مطعم المدينة الطلابية بالمطرية

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

 

أجرى الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اليوم زيارة تفقدية لمطعم المدينة الجامعية بالمطرية لمتابعة أعمال التطوير التي تجري، والوقوف على نسب تنفيذها، وذلك في ظل خطة متكاملة يتم إعدادها علي أكمل وجه للتوسع والتطوير المستمر في مباني ومنشآت الجامعة داخل وخارج الحرم الجامعى.

وقال رئيس جامعة حلوان أن أعمال التطوير التي تتم في الجامعة تشهد بالتوازي جهود للتطوير علي مستوى المنشآت لتكون ملائمة للعملية التعليمية وخدمة الطلاب وكذلك على مستوى الخدمات التعليمية والبحثية، لافتاً إلى أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية تولي أهمية خاصة للتعليم الجامعي، من خلال الاستثمارات الكبيرة التي يتم ضخها لتطوير وتحديث الجامعات، للقيام بدورها العلمي والتعليمي على النحو المنشود.

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كذلك تفقد رئيس الجامعة خلال الزيارة، الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية وأعمال التطهير والتعقيم المستمرة بمطاعم المدينة الجامعية واتباع إجراءات السلامة والصحة. 

وأوضح الاستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أنه يتم إجراء الجولات التفقدية المستمرة والدورية يوما بعد يوم لمنشآت الجامعة، تمهيداً لتطويرها جميعًا وفق خطة زمنية لتكون مجهزة علي اعلي مستوي من الجودة لخدمة الطلاب والعملية التعليمية.

عقدت الجولة بمرافقة محمد ناصر أمين عام الجامعة وهشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب وبعض  مديرى العموم بالجامعة. 

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان
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