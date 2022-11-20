العثور علي مخدر الهيدرو داخل ميكروباص يستقله 3 أشخاص ببدر

ضبط رجال المباحث ثلاثة أشخاص بالقاهرة لحيازتهم كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار.

وأثناء قيام قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة بدر تمكنت من ضبط عدد 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" حال استقلالهم سيارة ميكروباص "أجرة" وبحوزتهم كمية من مخدر الهيدرو وزنت 750 جرام - مبلغ مالى- عدد 3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة ، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم تم إتخاذ الإجراءات القانونية.