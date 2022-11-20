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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يوجه بإدراج طريق "اسطنها /الباجور" ضمن خطة رصف حياة كريمة

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية

التقي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة للتعرف علي شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتي قطاعات الخدمات.

و وجه المحافظ الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع  بدراسة طلب أهالى قرية كفر الحمادية بشأن إعادة تخصيص دار المناسبات بالقرية لخدمة الأهالى مشيرا إلى أنه لامانع من استخدام جزء من المقر لإقامة مكتب بريد للعمل على خدمة الأهالى ورفع المعاناة عنهم.

كما كلف المحافظ مدير مديرية الشباب والرياضة بدراسة طلب أهالى كفرصناديد مركز تلا بشأن تنجيل الملعب الخاص بمدرسة كفر صناديد الإعدادية كونه المتنفس الوحيد لأهالى القرية .

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والتقي محافظ المنوفية بأحد مرضي ضمور العضلات ، وذلك في إطار تقديم الدعم والرعاية لتلك الفئة ، حيث وجه بصرف مساعدة مالية لأحد مرضي ضمور العضلات " دوشين " بناحية شبراباص مركز شبين الكوم موجها بأهمية المشاركة المجتمعية ومساهمة رجال الأعمال في تخفيف الآلام عنهم.

واستمع المحافظ إلى عدد من الطلبات الخاصة  بأهالى قرية سبك الضحاك مركز الباجور بشأن رصف طريق الباجور اسطنها لرفع المعاناة عن الأهالى.

 ووجه المحافظ المستشار الهندسي والإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بإدراج الطريق ضمن مبادرة حياة كريمة ، كما أمر المحافظ بإعداد خطاب إلى رئيس هيئة السكك الحديدية بشأن استكمال الأعمال بمزلقان سكة الحديد قرية سبك الضحاك طريق مناوهلة وذلك استجابة لطلب أهالى القرية .

كما أحال المحافظ طلب فنية تحاليل بوحدة طب الأسرة بالخطاطبة المحطة تلتمس نقلها إلى مدينة السادات محل سكنها مراعاة لظروفها الصحية إلى مدير مديرية الصحة لاتخاذ اللازم، وطلب معلمة تلتمس استمرار توزيعها لتدريس مادة الإقتصاد المنزلى التى تعمل على تدريسها منذ أكثر من 14 عاما إلى مدير مديرية التربية والتعليم مع مراعاة ظروفها الصحية.

وكلف المحافظ كل من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بدراسة طلب مواطن بناحية سرس الليان يلتمس استخراج رخصة مبانى لمنزله المتضرر من السيول والآيل للسقوط، والإدارة العامة للتخطيط العمرانى بدراسة طلب مواطن بناحية قرية كفر صناديد مركز تلا يلتمس سرعة إنهاء إجراءات إعادة اعتماد المخطط التفصيلي للقرية، والعرض عليه بموقف القرية كاملا.

كما كلف رئيس الإدارة المركزية للري بدراسة طلب عدد من الأهالى بقرية سنتريس بشأن إقامة مأخذ مجمع لري أراضيهم الزراعية بحوض المعصرة رقم 18 على نفقتهم الخاصة حفاظا على أراضيهم مشيرا إلى أنه لامانع في ضوء الضوابط والقوانين .

وفي لفتة إنسانية ، أمر محافظ المنوفية بصرف مساعدة مالية لمواطن بناحية كفر مناوهلة وآخر بناحية سرس الليان مراعاة لظروفهما الصحية والمعيشية الصعبة ، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير الدعم للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية .

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