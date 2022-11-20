الأهلي يضع اللمسات الأخيرة لافتتاح فرع التجمع الخامس

تضع إدارة الأهلي اللمسات الأخيرة لإفتتاح المرحلة الاولي من فرع التجمع الخامس وتحدد له موعد مبدئي يوم 25 نوفمبر الجاري .

وقام مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، بجولة تفقدية بفرع النادي بالتجمع الخامس تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة. واطمأن رئيس الأهلي على الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بالفرع تقريبًا سواء في ما يتعلق بالبنية التحتية والمرافق والملاعب وأماكن جلوس الأعضاء ومنطقة لعب الأطفال وكذلك الأثاث الخاص ببعض المباني الإدارية.

واستمع الخطيب إلى شرح مفصل من المهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، والمهندس محمد عثمان رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للهندسة والمقاولات، المنفذة للمشروع من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك عن الإنشاءات داخل النادي سواء الملاعب وأماكن جلوس الأعضاء والمبنى الإداري والمبنى الاجتماعى ومبنى الأكاديمية وغرف ملابس الفرق الرياضية وكافة النواحي الخدمية للأعضاء.