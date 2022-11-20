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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة لافتتاح فرع التجمع الخامس

صدى البلد

تضع إدارة الأهلي اللمسات الأخيرة لإفتتاح المرحلة الاولي من فرع التجمع الخامس وتحدد له موعد مبدئي يوم 25 نوفمبر الجاري .

وقام مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، بجولة تفقدية بفرع النادي بالتجمع الخامس تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة. واطمأن رئيس الأهلي على الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بالفرع تقريبًا سواء في ما يتعلق بالبنية التحتية والمرافق والملاعب وأماكن جلوس الأعضاء ومنطقة لعب الأطفال وكذلك الأثاث الخاص ببعض المباني الإدارية. 

واستمع الخطيب إلى شرح مفصل من المهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، والمهندس محمد عثمان رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للهندسة والمقاولات، المنفذة للمشروع من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك عن الإنشاءات داخل النادي سواء الملاعب وأماكن جلوس الأعضاء والمبنى الإداري والمبنى الاجتماعى ومبنى الأكاديمية وغرف ملابس الفرق الرياضية وكافة النواحي الخدمية للأعضاء.

 

إدارة الأهلي المرحلة الاولي من فرع التجمع الخامس فرع التجمع الخامس مجلس إدارة النادي محمود الخطيب رئيس الأهلي

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