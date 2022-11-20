أصغر مليارديرة عصامية في العالم تواجه السجن لمدة 11 عاما

تعد إليزابيث هولمز من أشهر المليارديرات حول العالم حيث أسست شركة Theranos وهي تبلغ من العمر 19 عاماً، وهي شركة تكنولوجية تعمل على الكشف عن العديد من الأمراض من خلال فحص دم يتطلب كمية قليلة ويعطي نتائج دقيقة.

ووصلت الشركة إلى القمة في عام 2014 بقيمة تبلغ 9 مليارات دولار أمريكي، لتحصد إليزابيث هولمز لقب "أصغر مليارديرة عصامية" في العالم من مجلة فوربس Forbes و إطلق عليها "خليفة ستيف جوبز".

لكن إنجازات إليزابيث تهاوت بعد كشف زيف تقنية فحص الدم، لتبدأ المحاكمة بتهمة الاحتيال.

من أصغر مليارديرة عصامية في العالم إلى السجن 11 عاما

انهيار إليزابيث هولمز

وأصدر قاضٍ فدرالي حكماً على إليزابيث هولمز، مؤسسة شركة Theranos، بالسجن 11 عامًا و 3 أشهر بتهمة الاحتيال على المستثمرين في شركتها الناشئة لاختبار الدم التي توقفت الآن، والتي وصلت قيمتها سابقاً إلى 9 مليارات دولار.

وفي سان خوسيه بكاليفورنيا حُكم على هولمز بـ 3 تهم تتعلق بالاحتيال على المستثمرين، وتهمة واحدة بالتآمر، وذلك بعد أن أدانتها هيئة محلفين في يناير الماضي بعد محاكمة استمرت 3 أشهر.

كان الإدعاء قد أوصى بالسجن لمدة 15 عاماً، بينما حث الدفاع القاضي على عدم فرض أي عقوبة بالسجن.