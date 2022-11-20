عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أصغر مليارديرة عصامية في العالم تواجه السجن لمدة 11 عاما

من أصغر مليارديرة
من أصغر مليارديرة عصامية في العالم إلى السجن 11 عاما

تعد إليزابيث هولمز  من أشهر المليارديرات حول العالم حيث أسست شركة Theranos وهي تبلغ من العمر 19 عاماً، وهي شركة تكنولوجية تعمل على الكشف عن العديد من الأمراض من خلال فحص دم يتطلب كمية قليلة ويعطي نتائج دقيقة.

ووصلت الشركة إلى القمة في عام 2014 بقيمة تبلغ 9 مليارات دولار أمريكي، لتحصد إليزابيث هولمز لقب "أصغر مليارديرة عصامية" في العالم من مجلة فوربس Forbes و إطلق عليها "خليفة ستيف جوبز".

لكن إنجازات إليزابيث تهاوت بعد كشف زيف تقنية فحص الدم، لتبدأ المحاكمة بتهمة الاحتيال.

من أصغر مليارديرة عصامية في العالم إلى السجن 11 عاما

تصويت يشارك به الملايين .. هل يعيد إيلون ماسك ترامب إلى تويتر؟

آخرها تويتر.. 5 شركات تجعل إيلون ماسك أغنى رجل في العالم

انهيار إليزابيث هولمز 

وأصدر قاضٍ فدرالي حكماً على إليزابيث هولمز، مؤسسة شركة Theranos، بالسجن 11 عامًا و 3 أشهر بتهمة الاحتيال على المستثمرين في شركتها الناشئة لاختبار الدم التي توقفت الآن، والتي وصلت قيمتها سابقاً إلى 9 مليارات دولار.

وفي سان خوسيه بكاليفورنيا حُكم على هولمز بـ 3 تهم تتعلق بالاحتيال على المستثمرين، وتهمة واحدة بالتآمر، وذلك بعد أن أدانتها هيئة محلفين في يناير الماضي بعد محاكمة استمرت 3 أشهر.

كان الإدعاء قد أوصى بالسجن لمدة 15 عاماً، بينما حث الدفاع القاضي على عدم فرض أي عقوبة بالسجن.

إليزابيث إليزابيث هولمز المليارديرات Theranos Forbes مليارديرة أصغر مليارديرة عصامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد من نقابة المهن التمثيلية على أنباء إصابة رامز جلال بالعمى

مشاهدة مباراة قطر والاكوادور مباشر الآن 0 -0 في افتتاح كأس العالم

مفاجأة عن سبب إلغاء الحكم لهدف الإكوادور في شباك قطر بافتتاح كأس العالم

بي إن سبورت تزف بشرى للعرب قبل ساعات من انطلاق كأس العالم 2022

صدمة وحيرة للجميع.. حكاية إصابة رامز جلال بالعمى؟| تفاصيل

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 لـ المدارس في جميع المحافظات

غانم المفتاح يفتتح المونديال بآيات من القرآن الكريم بحضور مورجان فريمان "فيديو"

شاهد.. السيسي يلتقي أردوغان خلال افتتاح كأس العالم بـ قطر

موضوعات متعلقة

بكاميرا سيلفي 44 ميجابكسل.. موبايل جديد من Vivo بربع سعر iPhone

وفر فلوسك.. أفضل ألعاب البلايستيشن على الموبايل

بسعر 5000 جنيه فقط.. موبايل سامسونج Galaxy M32 بكاميرا 64 ميجابكسل

أفضل 5 موبايلات تحت 5000 جنيه في مصر

بأستيكة.. هتصلح كل الخدوش اللي في شاشة موبايلك

عرض البلاك فريداي..أحدث موبايل شاومي بـ 24 جنيه بس

أخيرا.. تحديث جديد في واتساب هيسمحلك تفتحه على كل موبايلاتك في نفس الوقت

عرض جبار .. هاتف سامسونج Galaxy A52s بـ 7000 جنيه فقط

ترشيحاتنا

فالنسيا نجم الإكوادور يدخل تاريخ كأس العالم بعد ثنائية أمام قطر

تركيا تكشف تفاصيل مثيرة عن الهجوم الإرهابي في إسطنبول

بسبب التلفزيون..طفل يتحدث العربية والإسبانية ويصنف من أصغر الأذكياء بالعالم

مهاب مميش: مصر ستكون مصدرا إقليميا للهيدروجين الأخضر

عايز تشتري من السعودية..5 سيارات 2023 بداية 408 ألف جنيه

زي الجاهز .. شاهد طريقة تحضير الكيك بالبرتقال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي الجاهز .. شاهد طريقة تحضير الكيك بالبرتقال

رخيص الثمن.. 3 أطعمة مشهورة تخفض الكوليسترول في الجسم

شعر مبلل ولوك جريء.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. شاهد

آخرك دمعتين وحجر شيشة.. إسكندرانية تنتقم من حبيبها بفيديو صادم على فيسبوك| شاهد

فيديو

«مبيرحمش».. تعرف على حكم مباراة افتتاح كأس العالم بين قطر والإكوادور |فيديوجراف

أمينة شلباية تحذر المحجبات: إوعوا تلبسوا كدا فى الشتا| شاهدي

أجرأ قرار في تاريخ المونديال.. فرمان قطري يفاجئ منتخبات كأس العالم

تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب : تكريم واهتمام ورعاية أسر الشهداء

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ