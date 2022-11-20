"ديسكو مصر" و"ساكس" رحمة.. شاهد| أجواء البهجة والإثارة في حفل الأكاديمية البحرية

شارك فريق “ديسكو مصر”، في إحياء الحفل السنوي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الذي أقيم في القاهرة الجديدة.

وقدم ديسكو مصر، عدد من أغاني الأفلام العربية الشهيرة بتوزيعات حديثة والتي اشعلت وصلات الرقص المتتالية داخل المكان علي مدي ساعة ونصف الساعة.

كما تصاعدت آجواء الإثارة مع عازفة الساكسفون رحمة التي أشعلت الأجواء بأشهر المقطوعات الشرقية والغربية بمشاركة الـ dj العالمي عمرو سو.

وقدمت فقرات الحفل نانسي مجدي، وتخلله فقرة للموهبة الجديدة المطربة أسما دياب ملكة جمال مصر للكون السابقة والتي قدمت أغنية بعنوان "طاير" أولى تجاربها في عالم الغناء وهي من كلماتها ولحنها وتوزيع شاهين وإنتاج ياسر الحريري "أمازون".

وقام بتنظيم الحفل ياسر الحريري "امازون" وتميز بآجواء لايف بواصفات عالمية من حيث التجهيزات من تصميم الإضاءة لوليد الحريري ومسرح تامر فوزي وfire works أحمد عصام وتامين أحمد فخامة.

IMG-20221120-WA0260

IMG-20221120-WA0261

IMG-20221120-WA0258

IMG-20221120-WA0259

IMG-20221120-WA0256

IMG-20221120-WA0255

IMG-20221120-WA0257

IMG-20221120-WA0252

IMG-20221120-WA0243

IMG-20221120-WA0241

IMG-20221120-WA0245

IMG-20221120-WA0246

IMG-20221120-WA0247

IMG-20221120-WA0249

IMG-20221120-WA0250

IMG-20221120-WA0248

IMG-20221120-WA0244

IMG-20221120-WA0237

IMG-20221120-WA0240

IMG-20221120-WA0239

IMG-20221120-WA0236

IMG-20221120-WA0234

IMG-20221120-WA0238

IMG-20221120-WA0231

IMG-20221120-WA0230

IMG-20221120-WA0227

IMG-20221120-WA0228

IMG-20221120-WA0226

IMG-20221120-WA0224