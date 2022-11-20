"ديسكو مصر" و"ساكس" رحمة.. شاهد| أجواء البهجة والإثارة في حفل الأكاديمية البحرية

شارك فريق “ديسكو مصر”، في إحياء الحفل السنوي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الذي أقيم في القاهرة الجديدة.
وقدم ديسكو مصر، عدد من أغاني الأفلام العربية الشهيرة بتوزيعات حديثة والتي اشعلت وصلات الرقص المتتالية داخل المكان علي مدي ساعة ونصف الساعة.
كما تصاعدت آجواء الإثارة مع عازفة الساكسفون رحمة التي أشعلت الأجواء بأشهر المقطوعات الشرقية والغربية بمشاركة الـ dj العالمي عمرو سو.
وقدمت فقرات الحفل نانسي مجدي، وتخلله فقرة للموهبة الجديدة المطربة أسما دياب ملكة جمال مصر للكون السابقة والتي قدمت أغنية بعنوان "طاير" أولى تجاربها في عالم الغناء وهي من كلماتها ولحنها وتوزيع شاهين وإنتاج ياسر الحريري "أمازون".
وقام بتنظيم الحفل ياسر الحريري "امازون" وتميز بآجواء لايف بواصفات عالمية من حيث التجهيزات من تصميم الإضاءة لوليد الحريري ومسرح تامر فوزي وfire works أحمد عصام وتامين أحمد فخامة.