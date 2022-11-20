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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير تربوي: الامتحانات الإلكترونية توفر العديد من المزايا غير موجودة بالورقية

الدكتور عاصم حجازى
الدكتور عاصم حجازى

علق الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة ، على قرار عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي والضمانات التي تضمن عدم تكرار المشاكل التقنية التي يصرخ منها الطلاب و الأهالي .

وقال الدكتور عاصم حجازى خلال تصريح لصدى البلد ، ينبغي التأكيد أولا على أن التقويم مكون أساسي من مكونات المنهج وأن التقويم وفقا للأسس العلمي عملية مستمرة تبدأ من قبل بداية البرنامج التعليمي وتصاحبه عبر مراحله المختلفة وتستمر حتى الانتهاء من البرنامج التعليمي

و أشار “ حجازى ” ، إلى أن التقويم أيضا يرتبط ارتباطا وثيقا بالمحتوى وطرق التدريس , وبما أن الدولة قد اتجهت إلى تحديث نظم التدريس وتطوير العملية التعليمية وربطها بالتكنولوجيا الحديثة فإن أساليب التقويم وطرقه تتطور وفقا لذلك بالضرورة , كما أن  الامتحانات الاليكترونية توفر العديد من المزايا التي لا تتوافر بطبيعة الحال في الامتحانات الورقية .

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كما أضاف ،  الامتحانات الاليكترونية أكثر دقة وموضوعية وأكثر أمانا ولا تتطلب الكثير من الوقت والجهد مع غياب تام للمحسوبية والوساطة والغش والتسريب وغيرها من المشكلات التي ربما تظهر في الامتحانات التقليدية وذلك إذا أعدت بطريقة صحيحة وفقا للأسس العلمية المتعارف عليها ومن أهمها أن تكون الأسئلة مأخوذة من بنوك أسئلة معدة إعدادا جيدا وفقا للمعايير العلمية الدقيقة وأن تتعدد صور الاختبار بوجود صور متعددة من الاختبار متكافئة وليس صورة واحدة مع جميع الطلاب .

وأكد ‘ على أنه لا يشترط في هذه الحالة دخول الطلاب لأداء الامتحانات في نفس الوقت حيث يمكن تقسيم الامتحانات على فترات زمنية مختلفة من اليوم بحيث تكون كل مجموعة من المحافظات لها وقت محدد للدخول على المنصة لأداء الامتحان وبذلك نكون قد تخلصنا أيضا من المشكلات المرتبطة بعدم قدرة الطلاب على الدخول على المنصة بسبب أعطال في السيستم مثلا. 

الدكتور عاصم حجازي جامعة القاهرة الاول والثاني الثانوي الامتحانات الاليكترونية المنصة الطلاب

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