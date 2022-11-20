بدء تنفيذ خطة تطوير حرم جامعة الزقازيق والمرافق العامة

عقد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق ، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الاجتماع المبدئي، لوضع خطة تطوير الحرم الجامعى من الناحية الشكلية والجمالية بحضور عدد من القطاعات المعنية والتي لها دور مهم في وضع رؤيه وخطة شامله لتطوير السور والحرم الجامعي ووضع لمسة جمالية للنهوض بالشكل العام للجامعة، بالاضافة إلى تطوير العديد من المرافق الداخلية بالكليات ، حيث تناول الاجتماع مناقشه كافة المقترحات وتبني العديد من الآراء المختلفة.

أكد الدكتور خالد الدرندلى أنه سوف يتم توفير الدعم الكامل وكافة التسهيلات التي من شأنها الإرتقاء بالهيكل الميداني ، مطالبا بضرورة عمل دراسات ميدانية وتحليلية للوقوف علي أفضل السبل لتحقيق أهداف خطة التطوير والاستراتيجيات المتبعة للنهوض بالجامعة.

كما استمع رئيس الجامعة إلى كافة المشكلات القائمة والتي قد تعوق تنفيذ الخطط الموضوعة وتذليلها وتوفير الحلول المناسبة لها والاقتراحات المقدمة.

كما تم مناقشة ووضع العديد من التصورات المقدمة من السادة عمداء الكليات في محاولة لاتباع نسق محدد يعبر عن نمط موحد من شأنه أن يكون صوره جمالية تعكس روح المحافظة.