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قرارات هامة من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة.. تفاصيل

مذيع صدى البلد طارق
مذيع صدى البلد طارق موسى

قدم مذيع موقع "صدى البلد" طارق موسى، تقريرا، حول ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2023. 

وأعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قراراته النهائية بشأنها، مشددا على أنه لا مجال لتراجع الوزارة عن قراراتها الصادرة ف هذا الشأن.

وتمثلت قرارات وزير التربية والتعليم فيما يخص امتحانات الثانوية العامة 2023 في :

امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون ورقية وتصحيحها سيكون إلكترونيا

* 85% من أسئلة امتحانات ا ستكون أسئلة اختيار من متعدد MCQ

* 15% من أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون أسئلة مقالية قصيرة Short Essay

* امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون بنظام أوبن بوك

* يمكن للطالب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الاستعانة بكراسة المفاهيم التي أعدتها الوزارة.

* سيتم توفير مراكز تصحيح إلكتروني لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 على مستوى الجمهورية

* نموذج الإجابة في امتحانات الثانوية العامة 2023 نموذج مرن ويحتوي على مستويات التقدير  Rubrics  لضمان سرعة وموضوعية التصحيح

* لا يسمح للطالب المقيد الذي لم يحقق نسبة حضور لا تقل عن 85% من عدد أيام الدراسة بدخول كطالب منتظم

* سيتاح للطلاب تحرير استمارة امتحانات الثانوية العامة 2023 إلكترونيا على موقع الوزارة و ورقيا في المدارس بخط الطالب

* سيتم اتاحة امتحانات استرشادية لتدريب الطلاب على الامتحانات ، بحيث يتدرب الطلاب على شكل الأسئلة المقالية والاختيار من مُتعدد مع بداية الفصل الدراسي الثاني بكل المدارس الثانوية.

* تدريب 5000 معلم على النظام الجديد والممارسات التدريسية الخاصة بـ الثانوية العامة 2023 وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى.

* تدريب الموجهين الأوائل في كل التخصصات على صياغة المفردات التدريبية والممارسات التدريسية وفق كل مواصفة، وكذلك تدريبهم على آلية وضع اسئلة الامتحانات ، تحت إشراف الإدارة المركزية لتطوير المناهج والمركز القومي للامتحانات

 

ووفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي المعتمدة رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم 10 يونيو 2023.

وتحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على استطلاع رأي اتحاد طلاب مدارس مصر اثناء وضع جدول امتحانات الثانوية العامة قبل إعلانه بشكل رسمي، للتأكد من ارتياح الطلاب لترتيب الجدول والمساحة المتروكة قبل كل امتحان كل مادة للمراجعة بالشكل المطلوب.

الثانوية العامة التربية والتعليم امتحانات مذيع

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