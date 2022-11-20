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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى السابع لشباب الباحثين للعلوم الزراعية بجامعة جنوب الوادى

مؤتمر الباحثين بكلية
مؤتمر الباحثين بكلية الزراعة

انطلقت في كلية الزراعة بـ جامعة جنوب الوادى، فعاليات المؤتمر الدولي السابع لشباب الباحثين في العلوم الزراعية، تحت عنوان " أثر التغيرات المناخية على الانتاج الزراعى"، وذلك ضمن جهود الجامعة لتحقيق الرؤية المستقبلية للبحث العلمى وتحقيق التنمية المستدامة.

أقيمت فعاليات المؤتمر تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة السابق، والدكتور أحمد عكاوى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور احمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

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وأكد الدكتور احمد عكاوى، نائب رئيس الجامعة،  أنه من الضرورى تبنى طرق إبداعية وابتكارية في تنمية وعى الطلاب بالقضايا البيئية وترجمة التوجهات العالمية بشأن قضايا البيئة والتغيرات المناخية إلى أنشطة تعليمية يستفيد منها الطلاب بهدف اكسابهم المعارف والمهارات والسلوكيات البيئية الايجابية مع منهج التعليم من أجل التنمية المستدامة.

وقال الدكتور عصام الدين عبد الهادى، عميد كلية الزراعة ورئيس المؤتمر، إن الهدف من إقامة المؤتمر هو تبادل الأفكار العلمية ومناقشتها بأسلوب علمي سليم ونقل الخبرات والاستفادة بكل ما هو جديد في مجال البحث العلمي في مختلف المجالات الزراعية و أيضاً عرض الأبحاث العلمية المتميزة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وذلك بهدف زيادة المهارات لدى الباحثين و تشجيعاً للإبداع والابتكار.

وأشار الدكتور أحمد أبوبكر عبد الوارث، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر، إلى أن المؤتمر يشارك فيه حوالى 150 باحث من داخل وخارج مصر، حيث يشارك 3 محاضرين دوليين من بريطانيا والصين وسوريا و 47 محاضر من الجامعات والمراكز البحثية المصرية و 13 بحث بوستر و 87 مستمع.

مؤتمر الباحثين بكلية الزراعة

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جامعه جامعة جنوب الوادي كلية الزراعة الرؤية المستقبلية الانتاج الزراعي التغيرات المناخية التنمية المستدامة شباب الباحثين

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