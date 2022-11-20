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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتهامات خطيرة.. إيران توجة تحذيرا شديد اللهجة لـ أمريكا والغرب

إيران
إيران

حذر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، أمريكا والغرب من تقديم الدعم للجماعات الإرهابية والمثيرة للشغب في إيران.

وقال رئيسي، في اجتماع مجلس الوزراء إن "التصدي للعناصر المثيرة للشغب ومعاقبتهم في إطار القانون من قبل الأجهزة المعنية وحماية المواطنين وممتلكاتهم من بطش الإرهابيين، هو مطلب الجميع ويجب تنفيذه على وجه العجالة”.

واتهم رئيسي أمريكا وفرنسا ودول أوروبية أخرى بدعم الإرهابيين ومجموعات الشغب، محذرا تلك الأنظمة، من أن هذا التحيز لا يخدمها إطلاقا. 

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وأضاف: "أوعز إلى وزارة الخارجية أن تتخذ إجراءات مناسبة عبر السبل الدبلوماسية والقانونية لإحباط ومواجهة هذه التحركات التي يتم التدبير لها وتوجيهها من خارج البلاد".

وتتهم طهران خصومها الغربيين بتأجيج الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد، والتي أشعلتها وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في 16 سبتمبر بعدما اعتقلتها شرطة الأخلاق بزعم ارتدائها ملابس غير لائقة. 

وشهدت إيران موجة من الهجمات يوم الأربعاء الماضي، فقد قتل سبعة أشخاص في مدينة إيذه بجنوب غرب البلاد فيما وصفته وسائل الإعلام الرسمية بأنه هجوم إرهابي.

أمريكا الغرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ايران

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