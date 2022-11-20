في عيد ميلاده.. رسالة شديدة اللهجة من المرشد الأعلي الإيراني لـ بايدن

انتقد المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، اليوم الأحد، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بسبب السياسة الخارجية لـ أمريكا تجاه إيران.

وكتب خامنئي عبر “تويتر”: “مات بعضهم، واختفوا، وسقط آخرون في مزبلة التاريخ، على الرغم من أنهم ربما لا يزالون على قيد الحياة، من الديمقراطيين كارتر، وكلينتون وأوباما إلى الجمهوريين ريجان وبوش، ومن ذلك الرئيس السابق الأحمق إلى الدماغ المبعثر الحالي الذي يريد إنقاذ إيران!".

وبلغ بايدن عامه الثمانين اليوم الأحد، ليصبح أول شخص يشغل منصب رئيس الولايات المتحدة في هذا العمر.

يأتي عيد ميلاده وسط تساؤلات حول ما إذا كان سيترشح مرة أخرى في عام 2024 وما إذا كان قادرًا على قضاء فترة ولاية أخرى أم لا بالنظر إلى عمره.

وفي مايو، سخر الرئيس السابق دونالد ترامب من تلعثم بايدن في إحدى تجمعاته وطالب الرئيس بالخضوع لـ "اختبار معرفي".

وعانى بايدن منذ فترة طويلة مع التلعثم، وهي حالة لا تتعلق بالقدرات المعرفية.

وفي العام الماضي، اعتبر تقرير صادر عن طبيب الرئيس، كيفين أوكونور، أن بايدن يتمتع بصحة جيدة وصالح للمنصب.