بعد عودة ترامب لـ"تويتر".. ماسك يستعد لإجراءات انتقامية من إدارة بايدن

أعرب الملياردير الأمريكي ومالك شبكة “تويتر”، إيلون ماسك، عن ثقته بضرورة الاستعداد لزيادة الهجمات والإجراءات الانتقامية من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والسياسيين اليساريين والمنافسين في وسائل الإعلام.

كتب ماسك في تغريدة علي “تويتر”: "يبدو الأمر واضحًا كما يلي النهار"، ردًا على تعليق أحد المستخدمين بأن رئيس تويتر يجب أن يستعد لمواجهة الهجمات المتزايدة والانتقام من إدارة بايدن و "اليساريين" والمنافسين الإعلاميين.

وفي وقت سابق، قام تويتر بإلغاء حظر حساب الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب بعد أن تحدثت غالبية المشاركين في استطلاع أجراه ماسك لصالحه.

وفي نوفمبر، بعد أن استحوذ ماسك على تويتر، انتقد بايدن الشبكة الاجتماعية، بحجة أنها كانت تنشر الأكاذيب في جميع أنحاء العالم.