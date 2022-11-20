خبيرة علوم بيئية: إقرار إنشاء صندوق بمؤتمر المناخ لتعويض الخسائر أمر مشرف

تحدثت الدكتورة سوسن العوضي خبيرة العلوم البيئية، عن مسؤولية مصر التى كانت تحملها على عاتقها بشأن المناخ.

وأكدت العوضى، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر حملت على عاتقها قضية التأثيرات المناخية على أفريقيا كغيرها من الملفات الأفريقية منذ سنوات ومن قبل الإعلان عن تنظيم مؤتمر المناخ.

إنشاء صندوق

وأكدت خبيرة العلوم البيئية، أن كوب 27 ، أن مخرجات مؤتمر المناخ تاريخية، وجاءت نتيجة طببيعة للجهود التى بذلتها مصر على مدار السنوات الماضية.

وأردفت خبيرة العلوم البيئية :" فكرة إقرار إنشاء صندوق لتعويض الخسائر والأضرار التي تتكبدها الدول النامية هو أمر مشرف، فموجب الاتفاق سينشأ صندوق للمناطق الأكثر عرضة للخطر في العالم".