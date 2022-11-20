عضو بالتنسيقية: نركز على التدريب المستمر للأعضاء

قال عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ التنسيقية لديها 32 نائبا في مجلس النواب و16 نائبا في مجلس الشيوخ، موضحًا أن هناك تدريب مستمر للنواب وأعضاء التنسيقية في كل المجالات، بما فيها المفاهيم السياسية، وشهدت التنسيقية تدريبا دقيقا على لائحة البرلمان واستخدام الأدوات الرقابية.



وأضاف خليل خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc: "على مستوى الإطار الداخلي، فإن هناك محاور للعمل، ولدينا مجموعة كبيرة من الخبراء والمتخصصين نستفيد منهم في كل المجالات، وهناك زملاء يحصلون على الماجستير والدكتوراة في بعض الملفات، وعندما نتناقش في أحد ملفات وزارة التضامن، يكون هناك اكثر من زميل متخصص، نتقابل كلنا على مائدة واحدة دون أي تفرقة بين الآراء".



وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "عملنا ليس هدفه الشو، ولكننا نستهدف تسليط الضوء على المشكلات وحلها، ولا ننتقد من اجل النقد، إذ ان البرلماني عن التنسيقية يستهدف النقد البناء واستخدام الأدوات الرقابية لتقديم خدمة أفضل للوطن والمواطن".

مشروع قانون الثانوية العامة



وأكد أن هناك بعض القضايا التي اختلف فيها أعضاء التنسيقية، وفي مجلس الشيوخ عندما قدم الدكتور طارق شوقي وزير التعليم السابق مشروع قانون الثانوية العامة، وافق عليه النائب محمد عزمي، بينما رفضه نواب التنسيقية، وفي القضايا الاقتصادية لدينا الجانب الليبرالي مثل النائب محمد فريد، والجانب الآخر الذي يدعم العمال مثل مارسيل سمير، لدينا التنوع، وتبقى خدمة الوطن هي المظلة العامة".

