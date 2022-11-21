أخبار التوك شو.. الإرصاد تكشف مفاجأة عن طقس اليوم.. العقوبة المتوقعة للمعتدي علي والدته بالشرقية

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

أبو العينين: 60 ألف طالب حولوا من التعليم العام للأزهري العام الحالي

استعرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في جلسة البرلمان، اليوم الأحد، عن مناقشة تعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

ناقد رياضي: كأس العالم 2022 بطولة استثنائية لهذا السبب| فيديو

قال الناقد الرياضي عثمان إبراهيم، إن كأس العالم يفتقد المنتخب المصري، كما يفتقد العديد من النجوم الكبار على رأسهم كريم بنزيما وساديو ماني.

خلوا بالكم.. الأرصاد تكشف مفاجأة غير متوقعة عن طقس الإثنين.. فيديو

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولي للتليفزيون المصري، تقريرا مصورا، عن حالة طقس غدا الإثنين ، حسبما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية.

الشركة المصنعة لكرة كأس العالم: أسسنا مصنعنا في مصر خلال 4 شهور

قال الدكتور أحمد النبوي، نائب رئيس شركة فور وورد الرياضية لصناعة كرة القدم، إنهم أصحاب الحظ في تصنيع كرة كأس العالم بمصر قبل افتتاح كأس العالم بيوم واحد، لافتا إلى أنهم أسسوا مصنعا لكرة القدم في مصر خلال 4 شهور فقط.

أعلى من المعدل الطبيعي.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة 3 درجات لمدة 48 ساعة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه خلال اليومين الماضيين رصدت الهيئة تسجيل درجات حرارة أعلي من المعدل الطبيعي خلال هذه الفترة من العام، وهو ما سيستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، "درجات الحرارة أعلي من المعدل من درجتين لـ3 درجات".

لحظة صفع مواطنة فرنسية للرئيس إيمانويل ماكرون.. فيديو

استعرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو قصير يظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يهم بالحديث مع سيدة، قبل أن تقوم الأخيرة تصفعه بقوة، ويقفز عليها حراسه للإمساك بها.

بعد هزيمة قطر.. أحمد موسى: حرام منرحش كأس العالم

علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز منتخب الإكوادور على نظيره القطري في أولى مباريات كأس العالم 2022، موضحا أن الإكوادور فازت 2 / صفر فقط على قطر، وكان يمكنها تسجيل حتى 5 أهدف، بينما بدا المنتخب القطري وكأنه غائب عن المباراة.

أحمد موسى: صورة الرئيس السيسي مع أردوغان أبكت الإخوان

علق الإعلامي أحمد موسى، علي صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



حبس عام .. العقوبة المتوقعة للمعتدي علي والدته بالشرقية

تحدث الدكتور نبيل عسكر أستاذ القانون وعضو مجلس النواب، عن عقوبة مواطن يضرب والدته في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي.