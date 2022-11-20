بعد افتتاح كأس العالم.. ولي العهد السعودي يبعث برقية شكر لأمير قطر

بعث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، برقية شكر إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، إثر مغادرته الدوحة، بعد حضوره حفل افتتاح بطولة كأس العالم.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، أعرب الأمير محمد بن سلمان عن "بالغ الشكر والتقدير لما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة"، مهنئاً أمير قطر على نجاح افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم. وتمنى ولي العهد السعودي للشعب القطري المزيد من الرقي والتقدم والازدهار.

وفي وقت سابق اليوم، وجه الأمير محمد بن سلمان، المؤسسات في المملكة لتقديم أي دعم تحتاجه قطر خلال استضافتها بطولة كأس العالم التي بدأت فعالياتها اليوم.

وقال وزير الرياضة السعودي، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، إن "الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وجّه جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية في المملكة بتقديم أي دعم إضافي أو تسهيلات تحتاج إليها الجهات النظيرة في قطر، لمساندة جهودها في استضافة بطولة كأس العالم 2022، وأن يقوم وزير الرياضة بمتابعة ذلك”.