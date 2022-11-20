رئيس إتحاد منتجي الدواجن يوضح أسباب إنخفاض أسعار البيض

تحدث المهندس محمود العناني ، رئيس إتحاد منتجي الدواجن، عن انخفاض كبير في أسعار كراتين البيض اليوم ،موضحا أن تكلفة الانتاح تعد أعلى من ذلك وانخفاض البيض أساساً يأتى من ضعف الطلب علي شراء البيض.

وأضاف" العناني" خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية إنجي أنور ، ببرنامج " مصر جديدة " المذاع على قناة ETC " اليوم الاحد ، أن تكلفة إنتاج البيض والدواجن تضاعفت بشكل كبير للغاية، والسوق لم يستجب لهذا الارتفاع الشديد والمنتجين تحملوا خسائر كبيرة.

وأوضح " المهندس محمود العناني ، رئيس إتحاد منتجي الدواجن" ، أن سعر البيض انخفض لأن الطلب عليه أصبح قليلا، والحل من أجل انخفاض أسعار البيض هو أن تنخفض أسعار الخامات ايضاً .

منذ مشكلة كورونا

وأشار" العناني" إلى أن ارتفاع الأسعار للدواجن والبيض بدأ منذ مشكلة كورونا الذي أثر على الأسعار في العالم ثم تلاها أزمة الحرب الروسية والأوكرانية، حيث إن المواد التي يتم استخدمها في الدواجن ارتفعت أسعارها بشكل كبير خاصة أسعار الذرة الصفراء وفول الصويا.