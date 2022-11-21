بفعاليات رياضية وفنية وتراثية.. انطلاق موسم حائل بالسعودية بحضور عدد كبير من السياح

انطلقت فعاليات موسم حائل 2022، شمال المملكة العربية السعودية، وسط حضور عددا كبيرا من السياح في كافة المناطق، أبرزها منطقة الرياض.

وأقيم حفل تدشين للموسم في منطقة المغواة، تحت إشراف وزارة الرياضة السعودية، ومتابعة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.

ويحمل موسم حائل 2022 شعار «يزهى بك»، إذ يتضمن أنشطة رياضية وترفيهية وسياحية وثقافية، والتي من المقرر أن تستمر حتى 23 ديسمبر المقبل.

ويقدم لزوار فاعليات الموسم على مدار أيامه مجموعة من الأنشطة أبرزها: سباق الهجن، وكأس موسم حائل للسهام، وكأس موسم حائل للصقور، و عروضاً للدراجات النارية بأنواعها.

كما يقدم خلال الفعاليات مسابقات وعروضا حية ومباشرة للطهي، والألعاب النارية، وحفلات غنائية، وسينما خارجية، وألعاباً وعروضاً كرنفالية، ومنطقة للطفل، وسوق الطعام للأسر المنتجة، وقرية لمشجعي كأس العالم، وغيرها من الفعاليات.

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