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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

لماذا شعر المصريون بالزلزال رغم بعده عنا.. البحوث الفلكية تجيب

زلزال
زلزال

قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن زلزال اليوم مركزه جزر اليونان فى منطقة شرق البحر المتوسط ويبعد 506 كم عن أقرب نقطة ومدينة مصرية وهي شمال مدينة مطروح.

وعن سبب شعور المواطنين في مصر به، أوضح القاضى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن عمق الزلزال كبير هو الذى أدى لشعور المواطنين به حيث بلغ عمق الزلزال 85كم.

وطمأن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية جميع المصريين الخائفين من حدوث توابع  للزلزال الذي شعر به المصريون فى الساعات الأولي من اليوم، وقال  إن الزلزال الذي حدث منذ قليل لا نتوقع منه حدوث توابع.

رئيس البحوث الفلكية يكشف اذا كان هناك احتمالية حدوث تابع للزلزال

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وجاءت بيانات الزلزال الذي ضرب مصر منذ قليل كالتالي:

وقت الحدوث والقوة: 52 24 01 مساء بالتوقيت المحلى
القوة : 5.8 درجة على مقياس ريختر
خط العرض : 35.86 شمالا
خط الطول : 26.62 شرقا
العمق : 85 كم

زلزال اليوم 

وكان قد أفاد المركز الأورومتوسطي، لرصد الزلازل اليوم الاثنين، بوقوع زلزال بقوة 6 ريختر في جزيرة كريت اليونانية، شعر به سكان منطقة القاهرة الكبرى.

ونشر المركز تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” تشير إلى أن الزلزال الذي تبلغ شدته 6 ريختر، وقع على عمق 80 كم في الساعة 1:25 بعد منتصف الليل، وشعر به سكان منطقة القاهرة الكبرى.

زلزال عهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية البحر المتوسط شمال مدينة مطروح سبب شعور المواطنين في مصر به Jobs Education الزلزال الزلزال الذي حدث منذ قليل

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