حكاية هزة أرضية لم تستغرق جزءا من الثانية أصابت سكان القاهرة بالذعر

حالة من الزعر أصابت سكان العاصمة القاهرة وضواحيها إضافة لسكان محافظات الدلتا وشمالي مصر، بعد أن سجلت هزة أرضية عنيفة "زلزال" في حوالي الساعة الواحدة ونصف من صباح اليوم الإثنين.

هزة أرضية قرب جزيرة كريت

وضرب زلزال مدينة هيراكليون في جزيرة كريت اليونانية، وكان متوسط الشدة بقوة 5.5 رختر، وذلك وفقًا للمرصد الوطني لأثينا، وشعر به سكان عدد من الدول القريبة من مركز الزلازل بينها مصر.

ووقع الزلزال اليوم الإثنين في تمام الساعة 1:25 صباحًا بالتوقيت المحلي على عمق ضحل إلى حد ما يبلغ 42.8 كم.

وسبق وتأثرت مصر خاصة المحافظات الساحلية خلال الأشهر الأخيرة بعدد من الهزات الأرضية الخفيفة "زلازل" والتي وقعت بالقرب من جزيرة كريت اليونانية والمعروفة بأنها منطقة نشطة بالزلازل.

الشبكة القومية تسجل الزلازل

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، اليوم الإثنين الموافق 21 نوفمبر 2022، زلزال، بعد 506 كم شمال مدينة مطروح في تمام الساعة الواحدة و24 دقايق.

وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، أن الزلزال كان بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، وعلي عمق 85 كم، حيث ‏شعر بعض المواطنين بهذه الهزة.

وأشار القاضي - إلى أنه لَم يصل للمعهد أية بلاغات بوقوع إصابات لكن قيام بعض المواطنين بسماع صوت وذلك نتيجة الهزة السطحية.

هزة أرضية قرب الإسكندرية

يذكر أنه في شهر سبتمبر الماضي، أعلنت هيئة البحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصرية عن رصد زلزال بقوة 3.62 درجة على مقياس ريختر ضرب غرب الإسكندرية، في الساعة 8 ونصف بالتوقيت المحلي.

وحسب بيان رسمي من معهد البحوث الفلكية، ذكر أن "محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد رصدت هزة أرضية على بعد 189 كيلومترًا جنوب غرب الإسكندرية في تمام الساعة 8 صباحا و25 دقيقة و14 ثانية بالتوقيت المحلي".

وأضاف أن قوة الزلازل 3.62 درجة على مقياس ريختر، وخط عرض 29.80 شمالاً، وخط طول 28.84 شرقاً والعمق 18.72 كم.

هزة أرضية في البحر الأحمر

ويشار إلى أنه في 15 أكتوبر الماضي، سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزالزل والتابعة لمعهد البحوث الفلكية يوم السبت الموافق 15 /10 /2022، هزة أرضية فى البحر الأحمر على بعد 21 كم شمالي شرق مدينة الغردقة.

وأوضح معهد البحوث الفلكية، حينها، أنه لم يترتب على الهزة الأرضية وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.