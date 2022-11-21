عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

حكاية هزة أرضية لم تستغرق جزءا من الثانية أصابت سكان القاهرة بالذعر

أرشيفية
أرشيفية

حالة من الزعر أصابت سكان العاصمة القاهرة وضواحيها إضافة لسكان محافظات الدلتا وشمالي مصر، بعد أن سجلت هزة أرضية عنيفة "زلزال" في حوالي الساعة الواحدة ونصف من صباح اليوم الإثنين.

هزة أرضية قرب جزيرة كريت

وضرب زلزال مدينة هيراكليون في جزيرة كريت اليونانية، وكان متوسط الشدة بقوة 5.5 رختر، وذلك وفقًا للمرصد الوطني لأثينا، وشعر به سكان عدد من الدول القريبة من مركز الزلازل بينها مصر.

ووقع الزلزال اليوم الإثنين في تمام الساعة 1:25 صباحًا بالتوقيت المحلي على عمق ضحل إلى حد ما يبلغ 42.8 كم.

وسبق وتأثرت مصر خاصة المحافظات الساحلية خلال الأشهر الأخيرة بعدد من الهزات الأرضية الخفيفة "زلازل" والتي وقعت بالقرب من جزيرة كريت اليونانية والمعروفة بأنها منطقة نشطة بالزلازل.

الشبكة القومية تسجل الزلازل 

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، اليوم الإثنين الموافق 21 نوفمبر 2022، زلزال، بعد 506 كم شمال مدينة مطروح في تمام الساعة الواحدة و24 دقايق.

وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، أن الزلزال كان بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، وعلي عمق 85 كم، حيث ‏شعر بعض المواطنين بهذه الهزة.

وأشار القاضي - إلى أنه لَم يصل للمعهد أية بلاغات بوقوع إصابات لكن قيام بعض المواطنين بسماع صوت وذلك نتيجة الهزة السطحية.

هزة أرضية قرب الإسكندرية

يذكر أنه في شهر سبتمبر الماضي، أعلنت هيئة البحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصرية عن رصد زلزال بقوة 3.62 درجة على مقياس ريختر ضرب غرب الإسكندرية، في الساعة 8 ونصف بالتوقيت المحلي.

وحسب بيان رسمي من معهد البحوث الفلكية، ذكر أن "محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد رصدت هزة أرضية على بعد 189 كيلومترًا جنوب غرب الإسكندرية في تمام الساعة 8 صباحا و25 دقيقة و14 ثانية بالتوقيت المحلي".

وأضاف أن قوة الزلازل 3.62 درجة على مقياس ريختر، وخط عرض 29.80 شمالاً، وخط طول 28.84 شرقاً والعمق 18.72 كم.

هزة أرضية في البحر الأحمر

ويشار إلى أنه في 15 أكتوبر الماضي، سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزالزل والتابعة لمعهد البحوث الفلكية يوم السبت الموافق 15 /10 /2022، هزة أرضية فى البحر الأحمر على بعد 21 كم شمالي شرق مدينة الغردقة.

وأوضح معهد البحوث الفلكية، حينها، أنه لم يترتب على الهزة الأرضية وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

هزة أرضية زلزال القاهرة هزة أرضية قرب جزيرة كريت المعهد القومي للبحوث الفلكية الزلازل هزة أرضية قرب الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معملناش حفلة.. ماذا قال كمال أبو رية عن شائعة زواجه من نرمين الفقي؟

شعر به سكان القاهرة.. زلزال بقوة 6 ريختر يضرب اليونان| صورة

علشان نستعد لو في توابع.. نصائح البحوث الفلكية للمصريين حال الشعور بـ زلزال

الزواج الخميس والطلاق الجمعة.. فتاه تثير جدلا بالاحتفال بعذريتها

أخر كلمات رامز جلال قبل شائعات اعتزاله وإصابته بـ العمى

حقيقة اعتناق النجم مورجان فريمان الإسلام

رئيس البحوث الفلكية يكشف اذا كان هناك احتمالية حدوث تابع للزلزال

قناة مفتوحة .. موعد مباراة السنغال وهولندا غدا في المونديال

موضوعات متعلقة

حكاية زلزال هز سكان السوشيال ميديا ..كيف علّق نشطاء «فيسبوك» على زلزال اليوم؟

شعر به سكان القاهرة.. زلزال بقوة 6 ريختر يضرب اليونان| صورة

رئيس البحوث الفلكية: نتعاون مع الدولة لبناء مدن جديدة محصنة من الزلازل

4 زلازل في يوم.. هزة أرضية تضرب الإسكندرية بقوة 3.6 ريختر “فيديوجراف”

4 زلازل في 24 ساعة.. الإسكندرية تتعرض لهزة بقوة 3.6|ماذا يحدث بالبحر المتوسط؟

ترشيحاتنا

الحديد يتخطى 20 ألف جنيه.. أسعار مواد البناء الآن في مصر

مسؤول بالجيش الأمريكي: واشنطن بحاجة للحاق بروسيا في تطوير الأسلحة فرط الصوتية

لماذا صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها؟.. الإفتاء: لـ 5 أسباب

طلب عاجل لـ فيريرا من مجلس إدارة الزمالك

حقيقة اعتناق النجم مورجان فريمان الإسلام

لادا موديل 2007 بسعر آيفون 14 برو ماكس.. سعرها 45 ألف جنيه.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية زلزال هز سكان السوشيال ميديا ..كيف علّق نشطاء «فيسبوك» على زلزال اليوم؟

لهذه الأسباب .. وزارة الصحة والاسكان تناشد المواطنين تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية

بلبس براحتي.. هالة صدقي تثير الجدل بملابسها بعد تصريحاتها الجريئة

أحلى رقصة على السرير.. زلزال يضرب مصر ورواد السوشيال يسخرون: ايه دا يا ولاد؟!

فيديو

بتقلد شاكيرا ..انتقادات طالت ميريام فارس بسبب أغنية كأس العالم 2022

قرارات هامة من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة.. تفاصيل

تعرف على أغلى 10 منتخبات في مونديال قطر 2022.. فيديوجراف

«مبيرحمش».. تعرف على حكم مباراة افتتاح كأس العالم بين قطر والإكوادور |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب : تكريم واهتمام ورعاية أسر الشهداء

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ