إسرائيل تحتج لدى روسيا بسبب الطائرات المسيرة الإيرانية

كشفت قناة عبرية، أمس الأحد، عن احتجاج قدمته إسرائيل لدى روسيا، على خلفية التقارير التي تحدثت عن تزويد إيران للروس، بطائرات دون طيار في حربها على أوكرانيا.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، إن "السفير الإسرائيلي في موسكو، ألكسندر بن تسفي، احتج لدى الخارجية الروسية بشأن حصول روسيا على مسيرات إيرانية".

وأوضحت القناة العبرية أن "إسرائيل تشعر بالقلق بسبب تشكيل محور روسي إيراني مؤخراً، وتزويد روسيا بالطائرات بغرض استخدامها في أوكرانيا".

قلق

وأضافت أن "المؤسسة الأمنية في إسرائيل تشعر بالقلق، وتخشى إرسال إيران صواريخ باليستية قصيرة المدى لروسيا على غرار الطائرات المسيرة الانتحارية التي قدمتها مؤخراً".

وفي آخر الشهر الماضي، قدم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، لنظيره الأمريكي جو بايدن، أدلة حول استخدام روسيا طائرات إيرانية دون طيار في حربها بأوكرانيا.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن الرئيس الإسرائيلي هرتسوج قدم المواد إلى الأطراف الأخرى التي التقى بها خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية الشهر الماضي.

ووفق الصحيفة، "أوضح الرئيس هرتسوج لبايدن أنه من خلال التحليل المرئي، أثبتت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أن هناك أجزاء من الطائرات دون طيار في أوكرانيا مطابقة لتلك التي يتم تطويرها في إيران".

واستعرض الرئيس الإسرائيلي خلال اللقاء، الصور المرفقة والمشاهد للطائرات دون طيار المتفجرة من نوع "شهد -136" والتي تم إعدادها للإطلاق كجزء من تمرين جرى في إيران في شهر ديسمبر 2021.

وبحسب الصحيفة، عرض هرتسوج صوراً أخرى لنفس طراز الطائرات دون طيار التي سقطت كجزء من القتال في أوكرانيا.

وبينت الصحيفة العبرية أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، ازدادت الأدلة على استخدام روسيا أسلحة إيرانية متقدمة ضد أهداف مدنية في أوكرانيا، كما تعززت العلاقات الأمنية والدبلوماسية بين روسيا وإيران.