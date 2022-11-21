بعد قصف صاروخي على العراق.. الحرس الثوري الإيراني يبرر موقفه

علق الحرس الثوري الإيراني على الهجمات التي شنها شمال العراق، مبررا موقفه بأنه استهدف "انفصاليين".

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف بالصواريخ والمسيرات انفصاليين في كردستان العراق.

أفادت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن الحرس الثوري الإيراني استهدف مقرات "الجماعات المنشقة" في كردستان العراق في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين بطائرات مسيرة وصواريخ.

وتعرضت 3 مناطق في أربيل والسليمانية شمالي العراق لقصف صاروخي إيراني.

وأكدت وسائل إعلام عراقية أن القنصلية الأمريكية في أربيل أطلقت صافرات الإنذار بعد القصف الإيراني، مشيرة إلى أن هناك مخاوف من هجوم بري إيراني على مناطق كردية على الحدود مع العراق.

فيما أفادت وسائل إعلام عراقية بسقوط ضحايا جراء القصف، ولفتت إلى أن طائرة مسيرة إيرانية قصفت مخيما للاجئين الأكراد الإيرانيين في أربيل.

من جهته، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني أن الحرس الثوري الإيراني استهدف مقرين له قرب اربيل في إقليم كردستان العراق. وقال الحزب عبر تويتر إن الاستهداف تم بواسطة صاروخ باليستي وطائرة مسيرة مفخخة.

ويهاجم الحرس الثوري قواعد المعارضة الكردية الإيرانية في المنطقة الكردية بالعراق منذ أن أدت وفاة المرأة الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر إلى اندلاع اضطرابات في أنحاء البلاد.

وتتهم إيران المسلحين الأكراد المتمركزين في العراق بإثارة الاضطرابات وهددت بشن ضربات ضد المعارضين الأكراد الإيرانيين المسلحين.

وأضافت "فارس" أن الحرس الثوري الإيراني قصف قواعد عسكرية في المنطقة الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي في العراق بهدف تدمير مواقع دمرت جزئيا في هجمات سابقة.