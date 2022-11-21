عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة تعلن مسابقة التكيف مع التغيرات المناخية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت رعاية شباب كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة ، عن مسابقة بعنوان “ دور الشباب في التكيف مع التغيرات المناخية ” لعام 2022-2023 .

عناصر البحث 
 

1. التغيرات المناخية وتأثيرها علي البيئة .
2. المشاكل التي تواجه البشرية بسبب تغير المناخ .
3. دور الشباب للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية.
4. أساليب وطرق التكيف مع التغيرات المناخية في مصر.

txt

حقوق القاهرة تعلن خطوات الاشتراك بانتخابات الطلاب

txt

خبير تربوي: يجب عقد الامتحانات الإلكترونية عبر شبكة النت الداخلية الخاصة بالمدرسة


الهدف من البحث 


- رفع المستوى الثقافي للشباب عن طريق القراءة والبحث في العديد من الكتب والمراجع للوصول إلى أفضل النتائج المطلوبة للبحث .
-  التعرف على نبض الشباب من خلال قضايا العصر بطرح موضوع هام لدراسته للبحث ومحاولة إيجاد الحلول لها . 
- التعرف على لغة الشباب وطرق التواصل معهم عن طريق عرض أفكارهم من خلال تقديم البحث .
-  خلق حالة من المشاركة الجماعية حول هذه القضية للوصول الى حقائق والاستفادة منها والتحقق من صحتها 

شروط المسابقة
 

1. ألا يقل سن المتسابق عن 18 سنة ولا يزيد عن 35 سنة .

 2. ألا يكون البحث المقدم قد سبق تقديمه الى أي جهة بحثية أو علمية أو مسابقات أخرى . 
3. أن يكون البحث موثقاُ بالمراجع والمصادر بشكل علمي . 4. تكون الأهداف موضوعية عامة غير شخصية ، ذات قيمة ودلالة اجتماعية غير متحيزة . 
5. أن يصاغ البحث بلغة عربية سليمة وأن يتضمن كلما امكن وثائق وصور وخرائط التي تجذب الأنظار والإلمام بصورة متكاملة لموضوع البحث . 
6. ألا يقل البحث عن (25) صفحة مكتوبة على الكمبيوتر بفنط Sim-Arabic حجم (14)
7. أن يقدم البحث من ثلاث نسخ C.D + نسخة ورقية واحدة . 
8. يقوم كل متسابق بملء الاستمارة الخاصة بالاشتراك في المسابقة مرفق بها صورة بطاقة الرقم القومي سارية .
9. أن يكتب اسم المتسابق ثلاثياً – العنوان – رقم التليفون ( منزل – محمول ) بخط واضح على ورقة منفصلة . 
10. الأبحاث المقدمة للمسابقة لا ترد سواء فازت أم لم تفز . 11. للهيئة العامة لقصور الثقافة الحق في طباعة الأبحاث المتميزة دون موافقة أصحابها.
12. ألا يكون المتسابق قد سبق له الفوز في هذه المسابقة في العامين الأخيرين . 
13. آخر موعد لتسليم الأبحاث 31/12/2022 م .

طريقة التقدم


ترسل الأعمال على العناوين التالية : -
16 شارع أمين سامي متفرع من القصر العيني – عمارات العرائس – الدور السادس – الإدارة المركزية للدراسات والبحوث .
أو الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال بمدينة السلام مساكن أطلس 1 بلوك 36 مدخل 1 شقة 1 ، 2.
 

الجوائز


يمنح الفائز أو الفائزة شهادة تقدير وجوائز مالية وفقا للائحة كالأتي : 
المركز الأول 1500ج . 
المركز الثاني 1250ج
المركز الثالث 1000ج
المركز الرابع 750ج
المركز الخامس 500 ج

كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعى جامعة القاهرة التغيرات المناخية تغير المناخ شروط المسابقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة اعتناق النجم مورجان فريمان الإسلام

أخر كلمات رامز جلال قبل شائعات اعتزاله وإصابته بـ العمى

شعر به سكان القاهرة.. زلزال بقوة 6 ريختر يضرب اليونان| صورة

الدولار يقفز عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

الذهب يتراجع بقوة عالميًا.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

علشان نستعد لو في توابع.. نصائح البحوث الفلكية للمصريين حال الشعور بـ زلزال

حكاية هزة أرضية لم تستغرق جزءا من الثانية أصابت سكان القاهرة بالذعر

حقيقة رفض محمد صلاح نجم ليفربول مصافحة سيدة في الكويت

ترشيحاتنا

انخفاض أسعار الأرز خلال أيام | الزراعة تكشف سبب الأزمة .. والفلاحين تعلّق

لا تمنحوها فرصة لاستغلال نقاط ضعفنا.. الناتو يحذر الدول الغربية من الصين

لـ بيئة آمنة | الحبس وغرامة 50 ألف جنيه حال ارتكابك هذا الفعل

التضامن : تعميم تدريبات مشروع مودة بالجامعات للحفاظ على كيان الأسرة المصرية

الحكومة: مخالفات البناء وتقنين أوضاعها أحد التحديات أمام الدولة

مشاهدة مباراة انجلترا وإيران مباشر الآن 0 - 0 فى كأس العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومه العالمي.. تأثير غير متوقع للتليفزيون على الأطفال

شاهد| إطلالة السندريلا سعاد حسني في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الأولى

طريقة تحضير العجة بخطوات بسيطة

العريس مش خبرة ..حبس والد عروس العذرية ومطالب بتعويض

فيديو

ارتفاع في أسعار الدولار اليوم.. والذهب يتراجع لـ 1288 جنيها للجرام

الشريفة العفيفة وصلت يا بلد .. زفة بقرية المسلمية لإثبات عذرية فتاة

تحذيرات من تقلبات جوية وأمطار وصقيع من الثلاثاء إلى السبت.. تفاصيل

مكنتش بتحب المذاكرة.. والد ياسمين صبري يكشف أسرارا عن حياة ابنته |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب : تكريم واهتمام ورعاية أسر الشهداء

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ