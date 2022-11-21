حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة تعلن مسابقة التكيف مع التغيرات المناخية

أعلنت رعاية شباب كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة ، عن مسابقة بعنوان “ دور الشباب في التكيف مع التغيرات المناخية ” لعام 2022-2023 .

عناصر البحث



1. التغيرات المناخية وتأثيرها علي البيئة .

2. المشاكل التي تواجه البشرية بسبب تغير المناخ .

3. دور الشباب للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية.

4. أساليب وطرق التكيف مع التغيرات المناخية في مصر.



الهدف من البحث



- رفع المستوى الثقافي للشباب عن طريق القراءة والبحث في العديد من الكتب والمراجع للوصول إلى أفضل النتائج المطلوبة للبحث .

- التعرف على نبض الشباب من خلال قضايا العصر بطرح موضوع هام لدراسته للبحث ومحاولة إيجاد الحلول لها .

- التعرف على لغة الشباب وطرق التواصل معهم عن طريق عرض أفكارهم من خلال تقديم البحث .

- خلق حالة من المشاركة الجماعية حول هذه القضية للوصول الى حقائق والاستفادة منها والتحقق من صحتها

شروط المسابقة



1. ألا يقل سن المتسابق عن 18 سنة ولا يزيد عن 35 سنة .

2. ألا يكون البحث المقدم قد سبق تقديمه الى أي جهة بحثية أو علمية أو مسابقات أخرى .

3. أن يكون البحث موثقاُ بالمراجع والمصادر بشكل علمي . 4. تكون الأهداف موضوعية عامة غير شخصية ، ذات قيمة ودلالة اجتماعية غير متحيزة .

5. أن يصاغ البحث بلغة عربية سليمة وأن يتضمن كلما امكن وثائق وصور وخرائط التي تجذب الأنظار والإلمام بصورة متكاملة لموضوع البحث .

6. ألا يقل البحث عن (25) صفحة مكتوبة على الكمبيوتر بفنط Sim-Arabic حجم (14)

7. أن يقدم البحث من ثلاث نسخ C.D + نسخة ورقية واحدة .

8. يقوم كل متسابق بملء الاستمارة الخاصة بالاشتراك في المسابقة مرفق بها صورة بطاقة الرقم القومي سارية .

9. أن يكتب اسم المتسابق ثلاثياً – العنوان – رقم التليفون ( منزل – محمول ) بخط واضح على ورقة منفصلة .

10. الأبحاث المقدمة للمسابقة لا ترد سواء فازت أم لم تفز . 11. للهيئة العامة لقصور الثقافة الحق في طباعة الأبحاث المتميزة دون موافقة أصحابها.

12. ألا يكون المتسابق قد سبق له الفوز في هذه المسابقة في العامين الأخيرين .

13. آخر موعد لتسليم الأبحاث 31/12/2022 م .

طريقة التقدم



ترسل الأعمال على العناوين التالية : -

16 شارع أمين سامي متفرع من القصر العيني – عمارات العرائس – الدور السادس – الإدارة المركزية للدراسات والبحوث .

أو الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال بمدينة السلام مساكن أطلس 1 بلوك 36 مدخل 1 شقة 1 ، 2.



الجوائز



يمنح الفائز أو الفائزة شهادة تقدير وجوائز مالية وفقا للائحة كالأتي :

المركز الأول 1500ج .

المركز الثاني 1250ج

المركز الثالث 1000ج

المركز الرابع 750ج

المركز الخامس 500 ج