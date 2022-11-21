حقوق القاهرة تعلن خطوات الاشتراك بانتخابات الطلاب

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة، عن فتح باب التقديم لاتحاد الطلاب يوم الخميس القادم ولمدة يوم واحد فقط .
كما أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن الأوراق المطلوبة للتقديم وهى :
1- سحب استمارة من رعاية الشباب
2- عدد 6 صور شخصية
3- صورة البطاقة الشخصية
4- صورة بطاقة الوالد
5- صورة الكارنيه
6- إيصال سداد رسوم ترشح لاتحاد الطلاب
وذلك عن طريق الدخول على الرابط التالي
https://www.ckes.cu.edu.eg/law.aspx
ثم اختيار شؤون الطلاب
ثم اختيار الخدمة " اعتماد ترشيح لاتحاد الطلاب وبعدها ملئ جميع البيانات ودفع فوري 12 جنية ونص
7- طباعة البرنامج الانتخابي حسب اللجنة المرشح لها عن طريق احد الروابط التالية.
8- بعد ملئ جميع بيانات الاستمارة التوجه الي شباك الفرقة الخاصة بك وختم الاستمارة ثم تصوريها 5 نسخ وتسلميها الي رعاية الشباب
وأوضحت الكلية ، على أن موعد تسلم جميع الأوراق من الساعة 9 صباحا حتي الساعة 3 ، حيث أن التقديم لمدة يوم واحد فقط وهو يوم الخميس الموافق 24-10-2022