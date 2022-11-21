حقوق القاهرة تعلن خطوات الاشتراك بانتخابات الطلاب

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة، عن فتح باب التقديم لاتحاد الطلاب يوم الخميس القادم ولمدة يوم واحد فقط .

كما أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن الأوراق المطلوبة للتقديم وهى :

1- سحب استمارة من رعاية الشباب

2- عدد 6 صور شخصية

3- صورة البطاقة الشخصية

4- صورة بطاقة الوالد



5- صورة الكارنيه

6- إيصال سداد رسوم ترشح لاتحاد الطلاب

وذلك عن طريق الدخول على الرابط التالي

https://www.ckes.cu.edu.eg/law.aspx

ثم اختيار شؤون الطلاب

ثم اختيار الخدمة " اعتماد ترشيح لاتحاد الطلاب وبعدها ملئ جميع البيانات ودفع فوري 12 جنية ونص

7- طباعة البرنامج الانتخابي حسب اللجنة المرشح لها عن طريق احد الروابط التالية.

8- بعد ملئ جميع بيانات الاستمارة التوجه الي شباك الفرقة الخاصة بك وختم الاستمارة ثم تصوريها 5 نسخ وتسلميها الي رعاية الشباب

وأوضحت الكلية ، على أن موعد تسلم جميع الأوراق من الساعة 9 صباحا حتي الساعة 3 ، حيث أن التقديم لمدة يوم واحد فقط وهو يوم الخميس الموافق 24-10-2022