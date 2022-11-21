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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق القاهرة تعلن خطوات الاشتراك بانتخابات الطلاب

صورة ارشفيه
صورة ارشفيه

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة، عن فتح باب التقديم لاتحاد الطلاب يوم الخميس القادم ولمدة يوم واحد فقط .

كما أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن الأوراق المطلوبة للتقديم وهى :
1- سحب استمارة من رعاية الشباب
2- عدد 6 صور شخصية
3- صورة البطاقة الشخصية
4- صورة بطاقة الوالد
 

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5- صورة الكارنيه
6- إيصال سداد رسوم ترشح لاتحاد الطلاب 
وذلك عن طريق الدخول على الرابط التالي 
https://www.ckes.cu.edu.eg/law.aspx  

ثم اختيار شؤون الطلاب 
ثم اختيار الخدمة " اعتماد ترشيح لاتحاد الطلاب وبعدها ملئ جميع البيانات ودفع فوري 12 جنية ونص 
7- طباعة البرنامج الانتخابي حسب اللجنة المرشح لها عن طريق احد الروابط التالية.
8- بعد ملئ جميع بيانات الاستمارة التوجه الي شباك الفرقة الخاصة بك وختم الاستمارة ثم تصوريها 5 نسخ وتسلميها الي رعاية الشباب

وأوضحت الكلية ، على أن موعد تسلم جميع الأوراق من الساعة 9 صباحا حتي الساعة 3 ، حيث أن التقديم لمدة يوم واحد فقط وهو يوم الخميس الموافق 24-10-2022

كلية الحقوق جامعة القاهرة جامعة القاهرة اتحاد الطلاب ترشيح لاتحاد الطلاب البرنامج الانتخابي

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