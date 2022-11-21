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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب اليوم .. الجرام 24 يسجل 1477جنيهاً

صدى البلد

 أسعار الذهب .. شهد سعر الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 21 نوفمبر 2022  استقراراً كبيراً على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today، وذلك بعدما شهدنا ارتفاعاً كبيراً في  أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضى.

عيار 21 يسجل 1292 جنيها.. أسعار الذهب اليوم 21_11_2022

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سعر الذهب فى مصر 
 

ووصل أعلى سعر لـ جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 1477جنيها مقارنة 1400 جنيها الاثنين الماضي بإرتفاع 77 جنيها   .

جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات  اليوم الاثنين نحو 1354 جنيها مقابل 1283جنيها الاثنين الماضي بزيادة 71 جنيها.


عيار 21 الأكثر تداولا
 

وبلغ سعر  جرام الذهب عيار 21  الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو1292 جنيها مقارنة  1225جنيها بمستهل تعاملات الأسبوع الاثنين الماضي بزيادة نحو 67 جنيها .

 

سعر جرام الذهب عيار 18
 

وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 1107 جنيها مقارنة 1050جنيها الأسبوع الماضي  بزيادة 57 جنيها  .

الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين نحو861 جنيها.
أقل سعر لشراء الذهب 
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الاثنين نحو 738 جنيها.


الجنيه الذهب يرتفع 536 جنيها فى أسبوع 
 

وارتفع سعر سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين بقيمة 536 جنيها مسجلا 10.336 جنيه مقابل 9800 جنيها مستهل تعاملات الأسبوع الاثنين الماضي.

سعر كيلو الذهب
 

وصل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين نحو 1.400 مليون جنيه

 

أسعار الذهب سعر جرام الذهب سعر الجنيه الذهب اليوم الجنيه الذهب جرام الذهب عيار 18 سعر كيلو الذهب الذهب عيار 14

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