عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أقل سعر لجرام الذهب فى مصر اليوم الاثنين 21-11-2022

سعر الذهب فى مصر
سعر الذهب فى مصر

يعد سعر الذهب اليوم فى مصر معلومة مهمة خاصة للمقبلين على الزواج و أيضا المستثمرين و المدخرين ، وينظر إليه كمخزن للقيمة ويرتبط الذهب ارتباطا وثيقا  بالاقتصاد العالمي خاصة فى الأزمات التى تعصف بالبلدان العالم ويصبح ملاذًا آمنًا إقليميا وعالميا.

وننشر سعر الذهب محليا خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 21 نوفمبر 2022 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.

 

سعر الذهب فى مصر 

 

 

 أعلى سعر لجرام الذهب

 

ووصل أعلى سعر لـ جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 1477جنيها مقارنة 1400 جنيها الاثنين الماضي بإرتفاع 77 جنيها   .

جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات  اليوم الاثنين نحو 1354 جنيها مقابل 1283جنيها الاثنين الماضي بزيادة 71 جنيها.

 

عيار 21 الأكثر تداولا

 

وبلغ سعر  جرام الذهب عيار 21  الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو1292 جنيها مقارنة  1225جنيها بمستهل تعاملات الأسبوع الاثنين الماضي بزيادة نحو 67 جنيها .

الذهب عيار21

 

سعر جرام الذهب عيار 18

 

وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 1107 جنيها مقارنة 1050جنيها الأسبوع الماضي  بزيادة 57 جنيها  .

الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين نحو861 جنيها.

txt

ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1,292 جنيه للجرام

txt

أسعار الذهب في العالي .. قفزة لـ عيار 21 الآن

أقل سعر لشراء الذهب 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الاثنين نحو 738 جنيها.

 

الجنيه الذهب يرتفع 536 جنيها فى أسبوع 

 

وارتفع سعر سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين بقيمة 536 جنيها مسجلا 10.336 جنيه مقابل 9800جنيها مستهل تعاملات الأسبوع الاثنين الماضي. 

سعر كيلو الذهب

 

وصل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين نحو 1.400 مليون جنيه

 

سعر الذهب عالميا 

 

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1752 دولار للأوقية سعر إغلاق البورصة العالمية الجمعة الماضية وتستانف تداولتها صباح اليوم الاثنين .

سعر أوقية الذهب

 

صعود سعر الذهب محليا 

 

وشهد سعر الذهب محليا صعود أسبوعيا بقيمة 77 جنيها  ، حيث افتتح جرام الذهب عيار 24  مستهل تعاملات الأسبوع  الاثنين الماضي  1400 جنيها ، ولامس بداية اليوم 1477 جنيها للجرام  بارتفاع 77 جنيها .

ارتفاع سعر الذهب محليا 
سعر الذهب جرام الذهب عيار 24 سعر كيلو الذهب أعيرة الذهب الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معملناش حفلة.. ماذا قال كمال أبو رية عن شائعة زواجه من نرمين الفقي؟

الزواج الخميس والطلاق الجمعة.. فتاه تثير جدلا بالاحتفال بعذريتها

حقيقة اعتناق النجم مورجان فريمان الإسلام

أخر كلمات رامز جلال قبل شائعات اعتزاله وإصابته بـ العمى

شعر به سكان القاهرة.. زلزال بقوة 6 ريختر يضرب اليونان| صورة

الذهب يتراجع بقوة عالميًا.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

الدولار يقفز عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

علشان نستعد لو في توابع.. نصائح البحوث الفلكية للمصريين حال الشعور بـ زلزال

ترشيحاتنا

وزير الصحة يعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم بسبب الفيروس المخلوي

بعد قصف صاروخي على العراق.. الحرس الثوري الإيراني يبرر موقفه

مصطفى بكري: تدهور الحالة الصحية للإعلامي مفيد فوزي

هل الهزات الأرضية غضب من الله؟.. 3 أسباب لحدوث زلزال اليوم

تفاصيل هجوم الحرس الثوري على العراق بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة

لماذا شعر المصريون بالزلزال رغم بعده عنا.. البحوث الفلكية تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متحرجش نفسك .. هكذا تتخلص من رائحة الفم الكريهة بنصائح مضمونة 100 %!

حكاية زلزال هز سكان السوشيال ميديا ..كيف علّق نشطاء «فيسبوك» على زلزال اليوم؟

لهذه الأسباب .. وزارة الصحة والاسكان تناشد المواطنين تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية

بلبس براحتي.. هالة صدقي تثير الجدل بملابسها بعد تصريحاتها الجريئة

فيديو

بتقلد شاكيرا ..انتقادات طالت ميريام فارس بسبب أغنية كأس العالم 2022

قرارات هامة من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة.. تفاصيل

تعرف على أغلى 10 منتخبات في مونديال قطر 2022.. فيديوجراف

«مبيرحمش».. تعرف على حكم مباراة افتتاح كأس العالم بين قطر والإكوادور |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب : تكريم واهتمام ورعاية أسر الشهداء

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ