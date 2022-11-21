أقل سعر لجرام الذهب فى مصر اليوم الاثنين 21-11-2022

يعد سعر الذهب اليوم فى مصر معلومة مهمة خاصة للمقبلين على الزواج و أيضا المستثمرين و المدخرين ، وينظر إليه كمخزن للقيمة ويرتبط الذهب ارتباطا وثيقا بالاقتصاد العالمي خاصة فى الأزمات التى تعصف بالبلدان العالم ويصبح ملاذًا آمنًا إقليميا وعالميا.

وننشر سعر الذهب محليا خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 21 نوفمبر 2022 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.

سعر الذهب فى مصر

أعلى سعر لجرام الذهب

ووصل أعلى سعر لـ جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 1477جنيها مقارنة 1400 جنيها الاثنين الماضي بإرتفاع 77 جنيها .

جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الاثنين نحو 1354 جنيها مقابل 1283جنيها الاثنين الماضي بزيادة 71 جنيها.

عيار 21 الأكثر تداولا

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو1292 جنيها مقارنة 1225جنيها بمستهل تعاملات الأسبوع الاثنين الماضي بزيادة نحو 67 جنيها .

الذهب عيار21

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 1107 جنيها مقارنة 1050جنيها الأسبوع الماضي بزيادة 57 جنيها .

الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين نحو861 جنيها.

أقل سعر لشراء الذهب

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الاثنين نحو 738 جنيها.

الجنيه الذهب يرتفع 536 جنيها فى أسبوع

وارتفع سعر سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين بقيمة 536 جنيها مسجلا 10.336 جنيه مقابل 9800جنيها مستهل تعاملات الأسبوع الاثنين الماضي.

سعر كيلو الذهب

وصل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين نحو 1.400 مليون جنيه

سعر الذهب عالميا

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1752 دولار للأوقية سعر إغلاق البورصة العالمية الجمعة الماضية وتستانف تداولتها صباح اليوم الاثنين .

سعر أوقية الذهب

صعود سعر الذهب محليا

وشهد سعر الذهب محليا صعود أسبوعيا بقيمة 77 جنيها ، حيث افتتح جرام الذهب عيار 24 مستهل تعاملات الأسبوع الاثنين الماضي 1400 جنيها ، ولامس بداية اليوم 1477 جنيها للجرام بارتفاع 77 جنيها .