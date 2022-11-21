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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد وإصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين

صدى البلد

قتل فلسطيني وأصيب اثنان آخران في مواجهات اندلعت، اليوم الإثنين، بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي لمحافظة جنين بشمالي الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، مقتل فلسطيني متأثرا بجروح حرجة أصيب بها في البطن، برصاص الجيش الإسرائيلي "الحي"، مشيرة إلى أنها سجلت إصابة متوسطة بالرصاص الحي في الصدر وإصابة ثانية طفيفة.

يأتي ذلك، فيما توقعت مصادر فلسطينية أن يكون القتيل في المواجهات التي وقعت بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي للمحافظة، هو الشاب محمود السعدي.

عملية أمنية
من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان  " في نشاط مشترك لقوات من الوحدة الشرطية الخاصة والجيش وحرس الحدود في وادي برقين قرب جنين، تم اعتقال راتب البالي من سكان جنين والذي كان مسجونًا في السابق والذي يشتبه في ضلوعه بتنفيذ عدة عمليات إطلاق نار والسعي الى تنفيذ المزيد، لقد سلّم نفسه للقوات".


وأضاف: "خلال النشاط العسكري تم إطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة نحو القوات التي أطلقت النار نحو عدد من المسلحين الذين أطلقوا نيرانهم نحوها".

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