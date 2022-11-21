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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد الحجاب.. بلوجر شهيرة تثير ضجة بفستان سهرة أنيق.. شاهد

نورهان قنديل
نورهان قنديل

حرصت البلوجر نورهان قنديل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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وظهرت البلوجر نورهان قنديل في الصور بإطلالة سهرة، حيث ارتدت فستان طويل بأكمام طويلة باللون الأزرق المزين بالتطريزات الأنيقة.


وتزينت البلوجر نورهان قنديل بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من أناقتها وجاذبيتها، ولكن أثارت جدلا بسبب لفة الحجاب التي ظهرت بها في الصور حيث نالت إعجاب البعض على عكس البعض الأخر الذي رأي أنها غير منايبة.
وأعتمدت البلوجر نورهان قنديل على مكياجا جذابا متناسقا مع لون بشرتها وكشف عن جمال ملامحها.
وأثارت البلوجر نورهان قنديل جلا واسعا خلال الأيام الماضية، وبالأخص من بعد إرتدائها الحجاب.
 https://www.instagram.com/reel/ClMrgqaM14-/?utm_source=ig_web_copy_link

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