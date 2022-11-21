الزعيم السوداني محمد الميرغني يبعث رسالة شكر للرئيس السيسي

بعث الزعيم السوداني محمد عثمان الميرغني رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، برسالة شكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ، يشكره فيها على الفترة التي قضاها في مصر.

وقال الزعيم السوداني، في رسالة جاء نصها ،"فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.. يطيب لنا أن نتقدم لك بجزيل الشكر والعرفان على فترة إقامتنا بدارنا بقاهرة المعز.. نكرر الشكر لكم والقائمين على الأمر، متمنين لكم التوفيق ولجمهورية مصر العربية الشقيقة التقدم والازدهار.. سائلين المولى القدير أن يحفظكم ويرعاكم ويسدد خطاكم".

وكان الزعيم السوداني محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ومرشد الطريقة الختمية، غادر القاهرة، ظهر اليوم /الاثنين/، عائدًا إلى الخرطوم، وذلك للإسهام في توحيد الصف الوطني وخروج السودان من أزمته.

وكان في وداع الميرغني بمطار القاهرة بمطار القاهرة الدولي، مسئولو ملف شئون العلاقات المصرية- السودانية بالرئاسة المصرية، وعدد من قيادات الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل والطريقة الختمية المتواجدين بمصر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير طائرة مصرية خاصة؛ لنقل الزعيم الميرغني ومرافقيه من القيادات الحزبية والطريقة الختمية إلى وطنهم السودان؛ تقديرًا لمكانته الوطنية وقيمته السياسية والروحية.

يذكر أن الميرغني غادر السودان في سبتمبر 2013، وتعد عودته إلى الخرطوم بمثابة الرجوع الأول لموطنه بعد غياب قارب العقد، ويعوّل على أن تسهم عودته دعم التوافق السياسي والاستقرار في هذه المرحلة الدقيقة، التي يمر بها البلد العربي الإفريقي من تاريخه السياسي المعاصر.

