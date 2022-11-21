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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

جامعة القاهرة: نعمل على زيادة وعى المجتمع بالأمراض المزمنة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

علق الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع بجامعة القاهرة ، على حملات  التوعوية بالحرم الجامعي لتوعية أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بمختلف الأمراض. 

وقال الدكتور محمد سامى ،  إن حملة التوعية لمرض السكر جاءت بالتزامن مع اليوم العالمي لمرضى السكر، مؤكدًا أهمية التشخيص المبكر لمرضى السكر من خلال فحص الدم، لافتًا إلى أن علاج مريض السكر يتطلب تغيير العادات الغذائية وتغيير نمط الحياة وممارسة الأنشطة الرياضية بما ينعكس بالإيجاب على كل من الأسرة والمجتمع والدولة التي تنفق ملايين الجنيهات لعلاج غير القادرين.

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وتابع ، استهدفت الحملة توعية منتسبي الجامعة بمرض السكر من خلال توزيع النشرات التوعوية، والحديث معهم عن أهمية الكشف المبكر لتجنب المرض، وإجراء التحاليل وفحوصات الدم (العشوائي والتراكمي) على أكثر من 500 من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس وتحويل الحالات التي ثبت إصابتها بمرض السكر للعلاج بمستشفيات جامعة القاهرة.

و أوضح أن الحملة ضمت نخبة من أفضل الأطباء والمتخصصين من كلية طب قصر العيني من أجل تقديم خدمة متميزة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، في إطار حرص الجامعة على المشاركة في اليوم العالمي لمرضى السكر بهدف زيادة وعى المجتمع الجامعي بعوامل الخطر التي تؤدى إلى مرض السكر وآثاره، وتوفير المعلومات الطبية اللازمة عنه، ومتابعة مريض السكر بما يتوافق مع سن المريض ونوع مرض السكر.

الدكتور محمد سامي شؤون خدمة المجتمع جامعة القاهرة مرض السكر اليوم العالمي لمرضى السكر مستشفيات جامعة القاهرة

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