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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

البحوث الفلكية تطالب المصريين بأمر هام لمتابعة تأثير الزلزال.. تفاصيل

زلزال
زلزال

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، استبيان  لمتابعة تأثير الزلزال الذى ضرب مصر وشعر بيه المصريون في الساعات الأولى من صباح اليوم، وكيف شعر المواطنون به و أكثر المناطق شعوراً به .

وقال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الاستبيان يساعد فريق المعهد فى تحديد الخرائط التفاعليه الشدة الزلزاليه بدقة.

وجاء لينك الاستبيان الذى طالب المعهد المواطنين  https://www.nriag.sci.eg/earthquake-survey/

علشان نستعد لو في توابع.. نصائح البحوث الفلكية للمصريين حال الشعور بـ زلزال

أعلن الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزالزل والتابعة للمعهد وبعض المحطات الدولية سجلت هزة أرضية باليونان علي بعد 605 كم شمال مدينة مطروح .

وطمأن القاضي جميع المصريين الخائفين من حدوث توابع للزلزال الذي ضرب من منذ قليل حيث قال خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الزلزال الذي حدث منذ قليل لا نتوقع منه حدوث توابع .

وجاءت بيانات الزلزال الذي ضرب مصر منذ قليل كالتالي: 

وقت الحدوث والقوة: 52 24 01 مساء بالتوقيت المحلى
القوة : 5.8 درجة على مقياس ريختر
خط العرض : 35.86 شماال
خط الطول : 26.62 شرقا
العمق : 85 كم 

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