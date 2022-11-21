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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنجلترا تضرب إيران بـ ثلاثية في الشوط الأول بـ كأس العالم 2022

منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا

انتهى الشوط الأول من مواجهة إنجلترا وإيران، بفوز الأسود بثلاثية، في المباراة المقامة حاليا بينهما، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

وجاءت أهداف إنجلترا الثلاثة عن طريق، بيلينجهام في الدقيقة 35، بينما أضاف بوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 44، قبل أن يأتي رحيم سترلينج ويضيف الهدف الثالث في الدقيقة 45.

وتعرض علي رضا بيرانفاند حارس مرمى منتخب إيران، لإصابة قوية خلال مواجهة منتخب إنجلترا، ودخل حسين حسيني بدلا من علي رضا في الدقائق الأولى من عُمر لقاء المنتخبين المقام ضمن منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم 2022.

وتقع إنجلترا في المجموعة الثانية بكأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات إيران، والولايات المتحدة الأمريكية، وويلز.

تشكيل إنجلترا ضد إيران

حراسة المرمى: بيكفورد 

خط الدفاع: كيران تريبير، ستونز، هاري ماجواير، شاو

خط الوسط: ديكلان رايس، ماسون مونت، جود بيلينجهام 

خط الهجوم: بوكايو ساكا، هاري كين، ستيرلينج.

تشكيل إيران ضد إنجلترا

حراسة المرمى: بييرنافاند  خط الدفاع: بورعليغنجي، روزبيه تشيشمي، مجيد حسيني

خط الوسط: صادق مُحرمي، علي كريمي، ميلاد محمدي

خط الوسط الهجومي: أحمد نور الله، إحسان حاج صفي

خط الهجوم: مهدي طارمي، علي رضا جهانبخش.

 

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