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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عكس التيار.. إيطاليا تدعو للتوقف عن تأجيج الصراع في أوكرانيا

وزير الخارجية الإيطالي
وزير الخارجية الإيطالي

ناقش وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، مع نظيره الصيني وانج يي، الملفات الدولية الرئيسية، بما فيها الأزمة الأوكرانية، خلال محادثة هاتفية بينهما.

وأفادت الدائرة الإعلامية لوزارة الخارجية الإيطالية، بأن تاياني أكد لـ “وانج يي” ضرورة حث جميع الأطراف على الكف عن تأجيج الصراع وتعزيز المبادرات الدبلوماسية لإيجاد حل سلمي للأزمة.

وأكد الوزيران على ضرورة استئناف الحوار الثنائي وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتحديدا في ظل أزمة الطاقة المتفاقمة.

وأعرب تاياني عن أمله في موافقة بكين على تسهيل وصول المنتجات الغذائية الإيطالية إلى السوق الصينية.

يذكر أن التجارة الثنائية بين بكين وروما بلغت 54 مليار يورو في العام 2021، وتعتبر الصين الشريك التجاري الرئيسي لإيطاليا في آسيا.

إيطاليا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الصين أوكرانيا الازمة الاوكرانية

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