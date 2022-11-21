أستاذ أمراض صدرية: الفيروس المخلوي التنفسي سريع الانتشار بين الأطفال|فيديو

أكد الدكتور أحمد الجزار أستاذ الأمراض الصدرية، وعميد طب بنها السابق، أن الفيروس المخلوي التنفسي، هو أحد فيروسات الجهاز التنفسي العلوي، و يظهر دائماً في فصل الخريف، و الشتاء.

أعراض الفيروس المخلوي التنفسي

وأضاف " الجزار" خلال مداخلة هاتفية على الفضائية المصرية، أن الفيروس المخلوي التنفسي، متعارف عليه منذ الماضي، و يصيب الأطفال وخاصة، الأطفال الذين ولدوا قبل، اكتمال نموهم، أو كبار السن، الذي يزيد عمرهم عن 65 عاماً

وأشار أستاذ الأمراض الصدرية إلى، أن الفيروس المخلوي التنفسي سريع الانتشار بين الأطفال ، وأعراضه: أرتفاع طفيف في درجة الحرارة، رشح و سيلان في الأنف، احتقان في الزور، و كحة جافة.