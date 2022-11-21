عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث: أوكرانيا فقدت نصف منشآت توليد الطاقة

صدى البلد

قال نيكولا باستون باحث سياسي، إن أوكرانيا تتعرض لحملة مكثفة من روسيا، وبخاصة قطاع الطاقة من أجل فرص حصار إنساني وهو ما تأمل موسكو أن تستخدمه جيدا كسلاح في المفاوضات، مشيرًا إلى أنه في حالة ضرب محطة زابوريجيا قد يتحدث تسرب إشعاعي أو انفجار، حيث كانت تصريحات من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهناك مخاوف كبيرة، حيث طالبت بإقامة منطقة خالية من الأسلحة حول المحطة وانسحاب كل القوات المسلحة سواء كانت أوكرانية أو روسية، لأن النتائج قد تكون غير متوقعة وخطيرة للغاية.

وأضاف باستون خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية من تقديم الإعلامية داليا أبو عميرة: "جرى تدمير نظام الطاقة إلى حد كبير في أوكرانيا، حيث فقدت البلاد نحو نصف منشآت توليد الطاقة، والوضع خطير جدا، وسكان أوكرانيا يعيشون في ظروف صعبة جدا، حيث يتم قطع الكهرباء يوميا عدة مرات بمناطق مختلفة".

وتابع الباحث السياسي: "بالنسبة إلى محطة زابوريجيا، فقد كانت تستخدم في توليد الكهرباء بأوكرانيا، وكنا نصدر الكهرباء منها، ولكن هناك نقص وعجز كبير حتى لا تستطيع أن تلبي كل متطلبات مواطنيها، ومحطة زابوريجيا تم الوقف العمل فيها عدة مرات، وحاول طاقم العامل فيها تشغيلها مرة أخرى واستئناف عملها، وبعد قصف روسي شديد توقفت المحطة عن العمل".


 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية أوكرانيا توليد الكهرباء قطاع الطاقة قطع الكهرباء القوات المسلحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة إنجلترا ضد إيران في كأس العالم 2022

حقيقة إصابة رامز جلال بالعمى واعتزاله التمثيل.. ورد عاجل من النقابة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة السنغال وهولندا في كأس العالم 2022

إجراء عاجل.. تركيا تعلن غلق جميع المدارس في مدينة كركميش بعد قصفها

الدولار يقفز عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

الذهب يتراجع بقوة عالميًا.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

حقيقة رفض محمد صلاح نجم ليفربول مصافحة سيدة في الكويت

الصحة: الأطفال الأقل من عامين أكثر عرضة للإصابة بالفيروس المخلوي

ترشيحاتنا

بعد سيارات المقيمين بالخارج.. قائمة بضائع وأمتعة شخصية معفاة جمركيا

رقم قياسي.. بيلينجهام ثاني أصغر لاعب إنجليزي يسجل بكأس العالم

للمرة الثانية.. هجوم حوثي على ميناء الضبة النفطي في اليمن

تضرر 2300 منزل.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 162 قتيلا

سبب غياب زيزو عن مران الزمالك

بعد واقعة قاصر الشرقية.. القانون يعاقب من زوج الأطفال| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة ... غادة عبد الرازق تثير الجدل بفيديو جديد| شاهد

حتى المكرونة بالبشاميل .. أمينة شلباية تثير الجدل بـ أتيكيت جديد

بجمبسوت جرئ.. مايان السيد تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

بعد إعلان انفصالهما رسميا.. شاهد| 5 صور جريئة جمعت نسرين طافش وزوجها

فيديو

حتى المكرونة بالبشاميل .. أمينة شلباية تثير الجدل بـ أتيكيت جديد

بعد القط والأخطبوط والناقة.. عنزة تشارك في توقعات مباريات كأس العالم "فيديوجراف"

هكذا تحدى المرض.. غانم المفتاح حديث افتتاح كأس العالم| تغطية خاصة

مطلعتش مصرية .. أكلة غريبة انتشرت على جروبات الطبخ ما قصتها ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ