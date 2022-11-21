باحث: أوكرانيا فقدت نصف منشآت توليد الطاقة

قال نيكولا باستون باحث سياسي، إن أوكرانيا تتعرض لحملة مكثفة من روسيا، وبخاصة قطاع الطاقة من أجل فرص حصار إنساني وهو ما تأمل موسكو أن تستخدمه جيدا كسلاح في المفاوضات، مشيرًا إلى أنه في حالة ضرب محطة زابوريجيا قد يتحدث تسرب إشعاعي أو انفجار، حيث كانت تصريحات من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهناك مخاوف كبيرة، حيث طالبت بإقامة منطقة خالية من الأسلحة حول المحطة وانسحاب كل القوات المسلحة سواء كانت أوكرانية أو روسية، لأن النتائج قد تكون غير متوقعة وخطيرة للغاية.

وأضاف باستون خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية من تقديم الإعلامية داليا أبو عميرة: "جرى تدمير نظام الطاقة إلى حد كبير في أوكرانيا، حيث فقدت البلاد نحو نصف منشآت توليد الطاقة، والوضع خطير جدا، وسكان أوكرانيا يعيشون في ظروف صعبة جدا، حيث يتم قطع الكهرباء يوميا عدة مرات بمناطق مختلفة".

وتابع الباحث السياسي: "بالنسبة إلى محطة زابوريجيا، فقد كانت تستخدم في توليد الكهرباء بأوكرانيا، وكنا نصدر الكهرباء منها، ولكن هناك نقص وعجز كبير حتى لا تستطيع أن تلبي كل متطلبات مواطنيها، ومحطة زابوريجيا تم الوقف العمل فيها عدة مرات، وحاول طاقم العامل فيها تشغيلها مرة أخرى واستئناف عملها، وبعد قصف روسي شديد توقفت المحطة عن العمل".



